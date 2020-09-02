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Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской

02 сентября 2020, 02:35  •  58 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман объяснил европейский план насчёт экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Он считает, что возможная встреча с премьер-министром Норвегии - это вовсе не знак поддержки белорусской оппозиции, а нечто иное.
"Это не лояльность Европы к оппозиционным лидерам. Это нелояльность Европы ко всему, что под неё не ложится", - подчеркнул Анатолий Вассерман в беседе с Царьградом.
Он назвал естественным, что европейские лидеры начали с Тихановской нянчиться и ублажать её.
"Враги наших врагов - наши друзья. В Европе считают всю русскую цивилизацию, в том числе и её белорусскую часть, своим врагом. Естественно, всё, что можно использовать для разрушения русской цивилизации, для Европы очень полезный инструмент. И этот инструмент будут расхваливать, по крайней мере, до тех пор, пока с его помощью не разрушат очередной кусок русской цивилизации", - объяснил политический эксперт.
По его словам, Европа давно уже отмахнулась от ею же провозглашённых идеалов. Именно по этой причине они считают русских своими врагами.

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