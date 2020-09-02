Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской

"Это не лояльность Европы к оппозиционным лидерам. Это нелояльность Европы ко всему, что под неё не ложится", - подчеркнул Анатолий Вассерман в беседе с Царьградом.

Он назвал естественным, что европейские лидеры начали с Тихановской нянчиться и ублажать её.

"Враги наших врагов - наши друзья. В Европе считают всю русскую цивилизацию, в том числе и её белорусскую часть, своим врагом. Естественно, всё, что можно использовать для разрушения русской цивилизации, для Европы очень полезный инструмент. И этот инструмент будут расхваливать, по крайней мере, до тех пор, пока с его помощью не разрушат очередной кусок русской цивилизации", - объяснил политический эксперт.

По его словам, Европа давно уже отмахнулась от ею же провозглашённых идеалов. Именно по этой причине они считают русских своими врагами.