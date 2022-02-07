|
Вассерман об "изготовлении" украинского языка: "Блатная феня тоже непонятная"
07 февраля 2022, 14:40 • 67 • Политика
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, как создатели мовы старались скрыть славянские корни заимствованных русских слов. В результате получился искусственный язык, в связи с чем Вассерман допустил сравнение: "Блатная феня тоже непонятная".
Депутат Государственной думы России, известный интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что украинский язык является, по сути, сильно искажённым русским.
Его создатели тщательно пытались изменять русские слова, порой до неузнаваемости, чтобы скрыть славянские корни.
По его словам, украинский словарь получился малопонятным для русских, но синтаксис остался "деревенским русским".
В 1994 году Анатолий Вассерман, будучи уроженцем Одессы, баллотировался в качестве депутата в Верховную раду Украины. Как он сам заявляет, уже тогда выступал за "воссоединение Украины с остальной Россией".
Подпишитесь на нас
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2022, 23:20
|
06 февраля 2022, 07:45
|
04 февраля 2022, 10:15
|
06 февраля 2022, 12:25
|
03 февраля 2022, 23:10
|
06 февраля 2022, 09:30
|
03 февраля 2022, 11:30