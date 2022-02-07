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Вассерман об "изготовлении" украинского языка: "Блатная феня тоже непонятная"

07 февраля 2022, 14:40  •  67 • Политика
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, как создатели мовы старались скрыть славянские корни заимствованных русских слов. В результате получился искусственный язык, в связи с чем Вассерман допустил сравнение: "Блатная феня тоже непонятная".
Депутат Государственной думы России, известный интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что украинский язык является, по сути, сильно искажённым русским.
Его создатели тщательно пытались изменять русские слова, порой до неузнаваемости, чтобы скрыть славянские корни.
Когда изготовляли украинский язык на базе южнорусских диалектов, то работали так: причёсывали все диалекты в поисках слова, максимально не похожего на уже сложившуюся русскую литературную норму. Если удавалось найти что-нибудь этакое, то его провозглашали исконно украинским. Если найти не удавалось, то брали польское слово. Причём по возможности не чисто польское, чтобы не видны были славянские корни, а прошедшее латинский или немецкий язык, - рассказал Вассерман в эфире программы "Интервью" на "Первом русском".
По его словам, украинский словарь получился малопонятным для русских, но синтаксис остался "деревенским русским".
Блатная феня тоже непонятна, но это не основание считать её языком, - резюмировал Вассерман.
В 1994 году Анатолий Вассерман, будучи уроженцем Одессы, баллотировался в качестве депутата в Верховную раду Украины. Как он сам заявляет, уже тогда выступал за "воссоединение Украины с остальной Россией".

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