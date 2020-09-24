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Вассерман о возможном отказе немцев от "Северного потока - 2": Зачем работать с самоубийцами?

24 сентября 2020, 08:05  •  185 • Политика
Политолог Анатолий Вассерман прокомментировал возможность отказа немцев от достройки "Северного потока - 2", указав на то, что Москве не имеет смысла работать с "экономическими самоубийцами".
Германия может отказаться от проекта "Северный поток - 2", поддавшись политическому давлению извне. Об этом РИА ФАН заявил политолог Анатолий Вассерман.
Он отметил, что значительная часть немецких предпринимателей надеется, что для них останется открытым доступ на рынок США. Поэтому Берлин вынужден мириться со всем, что вытворяют американцы.
Однако в случае отказа от газопровода немцы пострадают куда сильнее, чем русские.
"Если немцы согласятся на такое экономическое самоубийство, то у нас выход есть, хотя бы потому, что Китай и Индия готовы платить за наш газ в разы дороже, чем Германия", - считает он.
Кроме того, для Москвы не имеет смысла сотрудничать с людьми, готовыми покончить с собой по чужому приказу.
Ранее депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил телеканалу "360", что немецкой стороне необходим газопровод "Северный поток - 2" для сохранения энергетической безопасности. Дело в том, что Германия постепенно отказывается от атомной энергетики под давлением экологов и "зелёных".
Однако потребности в энергии никуда не делись. И Россия способна их удовлетворить.
"Без "Северного потока - 2", без газа, который направят по нему, в Германии просто не срастается вопрос энергетической безопасности", - объяснил он.
Интересно и то, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий начал давить на Берлин, призывая немцев выйти из проекта "Северный поток - 2", который якобы имеет дестабилизирующий эффект для Европы. При этом Варшава предлагает заменить российский газопровод своим недостроенным Baltic Pipe.
Как отметил политолог Евгений Сатановский, поляки хотят полностью отказаться от российского газа, заменив его норвежским. Но Норвегия не обеспечит Германию и Европу требуемыми объёмами топлива.
"В России есть, а у всех остальных европейских поставщиков - нет. И у Британии его нет. А у Польши и вовсе никогда не было и не будет", - цитирует слова политолога Polit.Info.

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