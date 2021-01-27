Вассерман о вхождении Донбасса в состав России: "Нам нужен мир, по возможности весь"

Публицист, политический консультант, эрудит Анатолий Вассерман, рассуждая в интервью для Царьграда о возможности вхождения Донбасса в состав России, вспомнил один старый анекдот времён позднего СССР:

Нам нужен мир, по возможности весь.

Он оговорился, что не думает, будто бы нашей стране стоит забрать себе всю планету. Однако весь Русский мир "нам действительно жизненно необходим", подчеркнул эксперт.

Речь, в частности, и об Украине. Вассерман обратил внимание, что возможность воссоединения с Незалежной фактически заложена в Минских соглашениях.

Осознавая это, Киев потому и уклоняется от выполнения договорённостей, несмотря даже на давление со стороны стран ЕС. Для него следование этим соглашениям равнозначно утрате нынешнего курса - "Украина - не Россия".

Собеседник "Первого русского" добавил, что Донбасс в данной ситуации оказался в роли заложника. Потому что Минские договорённости, с другой стороны, предполагают сохранение ДНР и ЛНР в той же формации, что и сейчас, - то есть в виде непризнанных республик.

Вассерман в связи с этим выразил глубокую надежду на то, что статус Донбасса всё же поменяется в недалёком будущем и что он станет частью Большой России.