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Вассерман о пропагандистском канале Украины: Жители Донбасса посмотрят два раза - в первый и последний
07 марта 2020, 23:35 • 43 • Политика
Анатолий Вассерман прокомментировал попытку Украины запустить вещание пропагандистского канала. Он уверен в том, что жители Крыма и Донбасса посмотрят программу всего два раза - в первый и последний.
Новый план украинских властей по возвращению доверия населения Крыма и республик Донбасса не принесёт Киеву ничего, кроме разочарования. Об этом РИА ФАН заявил политолог Анатолий Вассерман.
Ранее стало известно о том, что власти Украины запустили вещание госканала "Дом", который будет охватывать Крымский полуостров, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как пояснили в Верховной раде, сетка программ построена таким образом, чтобы "перетянуть" аудиторию российских каналов.
Но Вассерман поставил под сомнение план украинских властей. Он не верит в то, что "Дом" станет популярным.
"Видите, как плохо отключать российское телевидение. Они сами не знают, что там идёт. Поэтому надеются, что украинское телевидение лучше", - иронично пояснил он.
Как подчеркнул Вассерман, такой канал посмотрят два раза - в первый и последний. Это связано с тем, что жители Крыма, ДНР и ЛНР негативно относятся к властной верхушке Украины, не имеющей абсолютно никакого представления о действительности.
Как передаёт телеканал "360", президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что через 12 месяцев Киев намерен выйти из переговоров по Донбассу, которые проходят в "нормандском формате" (с участием Франции, Украины, России и ФРГ), если не удастся добиться прогресса. При этом политик намерен договариваться лично с президентом России Владимиром Путиным, до которого ему якобы удалось достучаться на последней встрече.
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