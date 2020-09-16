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Вассерман о двойном дне заявления России о США и Белоруссии: "Мы знаем о них больше, чем говорим"

16 сентября 2020, 21:20  •  130 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман в разговоре с Царьградом указал на двойное дно заявлений главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина касательно США и Белоруссии. По мнению собеседника Царьграда, Москва даёт понять, что знает гораздо больше, чем говорит.
США взяли под "плотную опеку" экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Кроме того, по его оценкам, Вашингтон направил порядка 20 млн долларов на организацию антиправительственных акций в Минске.
Это заявление в разговоре с Царьградом прокомментировал политический эксперт Анатолий Вассерман. По его мнению, Нарышкин стал столь часто появляться в публичном пространстве вовсе не потому, что стремится перейти на какую-либо новую должность.
"Перестановки наверху проходят довольно регулярно. Люди развиваются, набираются опыта и поэтому могут решать задачи посложней. Кто-то, наоборот, уже настолько устал, что не может действовать активно. Поэтому перестановки наверху - дело неизбежное. Но они далеко не всегда связаны с публичным пространством", - заметил Вассерман, напомнив, что Мишустин до назначения премьером практически не появлялся в СМИ.
По словам политического эксперта, человек появляется в публичном пространстве, как правило, когда ему надо как-то на публику повлиять. Сообщение же Нарышкина, считает Вассерман, адресовано стратегическим конкурентам России.
"Это заявление показывает нашим стратегическим конкурентам, что мы знаем о них гораздо больше, чем говорим. И при необходимости, они получат столько, что мало не покажется. А будет ли после этого Нарышкин ещё где-нибудь работать? Ну, наверное, где-нибудь будет. Сил ему, здоровья, скорее всего, ещё надолго хватит. Но это не будет связано с его публичными выступлениями сейчас", - подчеркнул Вассерман.

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