Вассерман не исключил, что ЕСПЧ осудит Зеленского

Известный публицист Анатолий Вассерман не исключил, что ЕСПЧ одобрит иск украинского оппозиционера Виктора Медведчука и осудит президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, такой сценарий развития событий возможен при условии, что кто-то в Европе захочет "напакостить" Зеленскому. Впрочем, Вассерман признаёт, что вероятность обвинительного вердикта крайне невелика, поскольку в целом Евросоюз поддерживает украинскую власть.

Правды Медведчук в ЕСПЧ, скорее всего, не добьётся, хотя они, конечно, могут ему помочь, если кто-то в Европе очень хочет напакостить президенту Украины. Но я не думаю, что многие в Европе этого хотят,

- рассказал эксперт "Народным новостям".

А вот положение самого Медведчука на Украине, учитывая его иск, вполне может ухудшиться, полагает Вассерман. Публицист также напомнил, что, когда речь идёт о русских, ЕСПЧ всегда встаёт на противоположную сторону.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее утвердил санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги. Украинская оппозиция назвала санкции незаконными, поскольку они были введены против граждан Украины и без решения суда.