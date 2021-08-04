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Вассерман не исключил, что ЕСПЧ осудит Зеленского
04 августа 2021, 20:20 • 250 • Политика
Известный публицист Анатолий Вассерман не исключил, что ЕСПЧ одобрит иск украинского оппозиционера Виктора Медведчука и осудит президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, такой сценарий развития событий возможен при условии, что кто-то в Европе захочет "напакостить" Зеленскому. Впрочем, Вассерман признаёт, что вероятность обвинительного вердикта крайне невелика, поскольку в целом Евросоюз поддерживает украинскую власть.
- рассказал эксперт "Народным новостям".
А вот положение самого Медведчука на Украине, учитывая его иск, вполне может ухудшиться, полагает Вассерман. Публицист также напомнил, что, когда речь идёт о русских, ЕСПЧ всегда встаёт на противоположную сторону.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее утвердил санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги. Украинская оппозиция назвала санкции незаконными, поскольку они были введены против граждан Украины и без решения суда.
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