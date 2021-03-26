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Вассерман назвал условие вхождения Украины в состав России

26 марта 2021, 22:35  •  130 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Предложенный сценарий не порадует ни одну из сторон
Киев, как ему кажется, вывел конфронтацию с Москвой на новый уровень. Теперь Россия официально значится военным противником Незалежной. Однако, по мнению знаменитого эрудита Анатолия Вассермана, именно вооруженный конфликт может привести к тому, что Украина будет включена в состав нашей страны.
Политический эксперт и подчеркнул, что попытки Украины тягаться с Россией выглядят достаточно нелепо. Сравнивать потенциалы этих двух государств, очевидно, не имеет смысла. Если бы военный конфликт действительно начался, Незалежная перестала бы существовать на политической карте мира. Война, которая точно не нужна Москве, неминуемо приведет к тому, что Украина вместе со всей своей структурой будет включена в состав России.
На этом фоне громкие заявления украинских политиков представляются лишенными смысла. Однако, как пояснил Вассерман в беседе с журналистами издания "Народные новости", таким образом представители киевского режима пытаются выслужиться перед своими американскими кураторами. Сейчас без антироссийской риторики политику на Украине не выжить: там всем заправляет настоящий противник России – Америка.
Так что в ближайшее время истерики вокруг нашей страны в Незалежной не прекратятся. Кстати, недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил, что его весьма пугают "заигрывания" киевского режима с Кремлем.

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