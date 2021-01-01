Вассерман назвал главный неочевидный минус 2020 года. Он грозит испортить 2021-й и не только

Политический эксперт, журналист, публицист Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом Царьграда рассказал о ключевых минусах 2020 года.

Один из главных из них - безусловно, коронавирус. Однако есть и другой момент, силу последствий которого многие недооценивают, подчеркнул собеседник "Первого русского".

Речь о победе кандидата от Демпартии Джо Байдена на выборах в США. Сам 46-й американский президент не является большой угрозой для международной стабильности, однако та линия и те силы, которые теперь возвращаются к власти после его избрания, представляют серьёзную опасность для мира.

Огорчило то, что гомерические фальсификации, устроенные Демократической партией на выборах президента Соединённых Штатов Америки, похоже, увенчались успехом. Даже Верховный суд страны панически боится массовых беспорядков, подготовленных активистами из демократов, и готов на что угодно, лишь бы не было войны. Но война неизбежно будет. Дональд Трамп совершенно искренне и добросовестно пытался демонтировать систему международного разделения труда, основанную на узкой специализации целых стран. Именно эта система была одной из причин нынешней "новой Великой депрессии", тянущейся аж с 2008 года, - отметил Вассерман.

Теперь, с приходом Байдена этот курс, скорее всего, вновь начнёт набирать силу, и это негативно скажется на экономической ситуации во всём мире, считает политэксперт.