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Вассерман назвал главный неочевидный минус 2020 года. Он грозит испортить 2021-й и не только

01 января 2021, 14:45  •  87 • Политика
Анатолий Вассерман назвал главный неочевидный минус 2020 года. По его мнению, он грозит испортить 2021-й и не только. Речь о победе Джо Байдена на выборах в США. Сам 46-й американский президент не является большой угрозой для международной стабильности, однако та линия и те силы, которые теперь возвращаются к власти после его избрания, представляют серьёзную опасность для всего мира, пояснил политэксперт.
Политический эксперт, журналист, публицист Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом Царьграда рассказал о ключевых минусах 2020 года.
Один из главных из них - безусловно, коронавирус. Однако есть и другой момент, силу последствий которого многие недооценивают, подчеркнул собеседник "Первого русского".
Речь о победе кандидата от Демпартии Джо Байдена на выборах в США. Сам 46-й американский президент не является большой угрозой для международной стабильности, однако та линия и те силы, которые теперь возвращаются к власти после его избрания, представляют серьёзную опасность для мира.
Огорчило то, что гомерические фальсификации, устроенные Демократической партией на выборах президента Соединённых Штатов Америки, похоже, увенчались успехом. Даже Верховный суд страны панически боится массовых беспорядков, подготовленных активистами из демократов, и готов на что угодно, лишь бы не было войны. Но война неизбежно будет. Дональд Трамп совершенно искренне и добросовестно пытался демонтировать систему международного разделения труда, основанную на узкой специализации целых стран. Именно эта система была одной из причин нынешней "новой Великой депрессии", тянущейся аж с 2008 года, - отметил Вассерман.
Теперь, с приходом Байдена этот курс, скорее всего, вновь начнёт набирать силу, и это негативно скажется на экономической ситуации во всём мире, считает политэксперт.
Победа данных групп обернётся катастрофическими последствиями, ибо сама нынешняя "Великая депрессия", продолжающаяся уже больше 12 лет, показала, что система исчерпала свои возможности, что дальнейшее её применение ведёт к совершенно разрушительному падению общемирового производства. Попытки её сохранить обернутся тем или иным видом катастрофы для всего международного хозяйства. Соответственно, я ожидаю очень больших потрясений на всей планете, и прежде всего - в США, - подытожил журналист.

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