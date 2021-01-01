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Вассерман назвал главный неочевидный минус 2020 года. Он грозит испортить 2021-й и не только
01 января 2021, 14:45 • 87 • Политика
Анатолий Вассерман назвал главный неочевидный минус 2020 года. По его мнению, он грозит испортить 2021-й и не только. Речь о победе Джо Байдена на выборах в США. Сам 46-й американский президент не является большой угрозой для международной стабильности, однако та линия и те силы, которые теперь возвращаются к власти после его избрания, представляют серьёзную опасность для всего мира, пояснил политэксперт.
Политический эксперт, журналист, публицист Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом Царьграда рассказал о ключевых минусах 2020 года.
Один из главных из них - безусловно, коронавирус. Однако есть и другой момент, силу последствий которого многие недооценивают, подчеркнул собеседник "Первого русского".
Речь о победе кандидата от Демпартии Джо Байдена на выборах в США. Сам 46-й американский президент не является большой угрозой для международной стабильности, однако та линия и те силы, которые теперь возвращаются к власти после его избрания, представляют серьёзную опасность для мира.
Теперь, с приходом Байдена этот курс, скорее всего, вновь начнёт набирать силу, и это негативно скажется на экономической ситуации во всём мире, считает политэксперт.
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