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Вассерман напомнил, как Собянин подставил своих же московских чиновников

26 мая 2020, 12:55  •  126 • Политика
Публицист и политолог Анатолий Вассерман убеждён, что все разговоры о возможной отставке мэра Москвы являются некой попыткой замутить воду и расшатать ситуацию. Однако он напомнил один случай, когда Собянин подставил своих же московских чиновников.
Информация о возможной отставке Сергея Собянина уже к осени обсуждается довольно активно. Якобы он не устраивает не только москвичей, но и политические, а также бизнес-элиты. Царьград поинтересовался мнением на этот счёт Анатолия Вассермана. Тот признался, что Собянина не любит и вряд ли будет объективен при его оценке.
"Что касается мер, принимаемых им в связи с нынешней эпидемией, я подозреваю, что москвичам, прежде всего, не нравится сам коронавирус. А уже во вторую очередь - меры, принимаемые в связи с ним. Понятно, что длительный карантин это маленькое удовольствие", - отметил политолог.
Он уверен, что москвичи с коронавирусом ещё "сравнительно легко отделались". Вряд ли стало бы намного лучше, если бы ограничительных мер не было принято вовсе.
"Я не вижу смысла в отставке Собянина. И подозреваю, что все разговоры на эту тему - это очередные попытки хоть что-нибудь хоть где-нибудь расшатать. Ну, известно, что, чем мутнее вода, тем крупнее рыбу можно из неё выловить. Поэтому любителей мутить воду в политике всегда очень много", - считает Анатолий Вассерман.
Он объяснил, почему не испытывает симпатии к Сергею Собянину. Вассерман больше 12 лет был участником одной из групп советников мэра Москвы. И был крайне огорчён, когда предыдущего градоначальника сменили.
"Сам Собянин в первую пару лет своей деятельности допустил довольно управленческих ошибок, заметных мне, именно в силу собственного опыта работы советником у предыдущего мэра. И это добавило мне нелучших чувств в отношении него", - подчеркнул собеседник Царьграда.
В качестве примера одной из таких ошибок Вассерман привёл распоряжение снести торговые точки возле входов в метрополитен. Да, они действительно затрудняли проход возле станций. Однако у большинства владельцев этих киосков были заключены с мэрией долгосрочные отношения об аренде земли. Они подали в суд, потребовали возмещения убытков, связанных с неправомерным расторжением контрактов, рассказал политолог.
"И тогда Собянин сказал, что не отдавал такого распоряжения. Хотя оно было зафиксировано в теленовостях. Естественно, после этого несколько лет все московские чиновники выполняли распоряжения мэра, только получив их в письменном виде, что заметно замедлило работу городских властей в целом. Ну вот, больше он таких ошибок себе не позволял. Но были у него и другие. Сейчас я уже, конечно, за давностью лет далеко не все подробности помню", - сообщил Анатолий Вассерман.
Но сейчас у Сергея Собянина появился опыт. Кроме того, в некоторых отношениях он продвинулся дальше Лужкова. На данный момент политолог не видит причин срочно менять столичного мэра. Он не исключил варианта, что на эту должность может прийти более сильный и эффективный политик. Но пока в поле зрения Вассермана такие не попадали, хоть он и не особенно следит за этой сферой.

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