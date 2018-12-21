Вассерман: МВФ финансирует кровопролитные действия Украины, сохраняя свои "лапы" чистыми

Новый транш Украине в размере 1,4 млрд долларов с формальной стороны идет только на покрытие Украиной ее старых долгов, и из этих денег не будут финансироваться внутренние расходы страны. Однако, погашая таким образом внешние долги, украинские власти могут тратить свои деньги на покрытие военных расходов. Поэтому можно говорить, что МВФ участвует в финансировании кровопролитных действий Украины, но формально при этом его "лапы" остаются чисты.

Российский политолог, публицист Анатолий Вассерман прокомментировал получение Украиной первого транша в размере 1,4 млрд долларов в рамках нового кредита ВМФ, отметив, что данные деньги пойдут не на финансирование внутренних расходов страны, а на покрытие уже существующих долгов по кредитам, передает информагентство "Nation News".

По словам политолога, деньги даже не уйдут на Украину, они только формально будут переведены на украинские счета и потом уйдут на погашение ранее выданных кредитов и долгов. Вассерман напомнил, что согласно правилам МВФ странам, находящимся в состоянии войны или имеющим территориальные конфликты внутри страны, кредиты не выдаются. Однако в данном случае, поскольку деньги на Украину даже не поступят, МВФ пошел на нарушение своего правила и одобрил Украине новую программу кредитования.

При такой схеме "формально "лапы" МВФ остаются чисты", потому что он не финансирует напрямую кровопролитные действия Украины, при этом очевидно, что покрывая свои долги новым траншем от МВФ, Украина тратит свои средства на войну, резюмировал политолог.