Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме назвали самоубийством желание депутата Рады объявить войну России
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем зак...
Из-за решения Ofcom по RT: Роскомнадзор начинает проверку в отношении BBC
Новая холодная война: США вынуждают Россию взять под прицел свои ракетные базы в...
Главная / Политика

Вассерман: МВФ финансирует кровопролитные действия Украины, сохраняя свои "лапы" чистыми

21 декабря 2018, 17:54  •  45 • Политика
Новый транш Украине в размере 1,4 млрд долларов с формальной стороны идет только на покрытие Украиной ее старых долгов, и из этих денег не будут финансироваться внутренние расходы страны. Однако, погашая таким образом внешние долги, украинские власти могут тратить свои деньги на покрытие военных расходов. Поэтому можно говорить, что МВФ участвует в финансировании кровопролитных действий Украины, но формально при этом его "лапы" остаются чисты.
Российский политолог, публицист Анатолий Вассерман прокомментировал получение Украиной первого транша в размере 1,4 млрд долларов в рамках нового кредита ВМФ, отметив, что данные деньги пойдут не на финансирование внутренних расходов страны, а на покрытие уже существующих долгов по кредитам, передает информагентство "Nation News".
По словам политолога, деньги даже не уйдут на Украину, они только формально будут переведены на украинские счета и потом уйдут на погашение ранее выданных кредитов и долгов. Вассерман напомнил, что согласно правилам МВФ странам, находящимся в состоянии войны или имеющим территориальные конфликты внутри страны, кредиты не выдаются. Однако в данном случае, поскольку деньги на Украину даже не поступят, МВФ пошел на нарушение своего правила и одобрил Украине новую программу кредитования.
При такой схеме "формально "лапы" МВФ остаются чисты", потому что он не финансирует напрямую кровопролитные действия Украины, при этом очевидно, что покрывая свои долги новым траншем от МВФ, Украина тратит свои средства на войну, резюмировал политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

45
Источник
Похожие новости
21 декабря 2018, 14:39
"Бешеного пса заменят на бешеного бабуина": Гаспарян - об отставке министра обороны США
21 декабря 2018, 17:54
Вассерман: МВФ финансирует кровопролитные действия Украины, сохраняя свои "лапы" чистыми
20 декабря 2018, 22:24
"Отечественные спецслужбы - это опора нашего государства" - Путин

21 декабря 2018, 17:54
Российский ракетный фрегат идет навстречу украино-американской "флотилии свободы"
21 декабря 2018, 11:24
В России не верят в вывод войск США из Сирии: "доверяй, но проверяй"
21 декабря 2018, 01:39
"США надо сосредоточиться на себе, а не воевать с ИГ в Сирии": Трамп ответил недовольным сенаторам
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
21 декабря 2018, 01:39
Ещё одна область Украины "заразилась" боязнью русского "культурного пр...
21 декабря 2018, 04:54
Все-таки война? Порошенко перебросил десантников к Азовскому морю
21 декабря 2018, 14:39
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончит...
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журна...
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
18 декабря 2018, 17:54
«В гуманитарных целях»: Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства
19 декабря 2018, 13:39
У России готов ответ на создание военной базы США на Украине
19 декабря 2018, 10:24
″Пора натовскими танками давить″: Либералы вынесли Донбассу приговор
15 декабря 2018, 02:24
Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд
16 декабря 2018, 15:39
Петр Порошенко свозит на испанскую виллу картины за $30 млн.
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о дате следующего "похода" Украины на Азов
19 декабря 2018, 10:24
″Жалкий косплей″: Коц ответил Порошенко Путиным с невестами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.