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Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов

16 сентября 2021, 03:15  •  66 • Политика
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выступил против новых правил допуска в зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Они противоречат ранее заключённому соглашению между Организацией Объединённых Наций и США.
Василий Небензя потребовал созвать срочное совещание по поводу предписаний, полученных от властей Нью-Йорка. В частности, о том, чтобы вход в зал заседаний Генассамблеи был открыт только для вакцинированных. При этом председатель ГА эту инициативу поддержал. Письмо дипломатам с новыми требованиями разослали 14 сентября.
Небензя напомнил, что соглашение между властями США и ООН от 1947 года о штаб-квартире и устав организации таких ограничений не предусматривают. Дипломат России задался вопросами: а что делать людям, которые не могут вакцинироваться по тем или иным причинам?
Следует учитывать права людей, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям, тех, кто только что выздоровел от коронавируса и имеет антитела, права людей, которые были вакцинированы препаратами, не одобренными Центрами по контролю и профилактике заболеваний,
- добавил дипломат.
Напоминаем, что согласно введённым санитарным правилам по борьбе с коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке для участия в мероприятиях в закрытых помещениях необходимо предъявить сертификат вакцинированного. И вопреки соглашению мэрия попыталась распространить данное постановление на территорию штаб-квартиры ООН. По умолчанию вакцинированными считаются те, кто получил прививку против COVID-19 препаратами, одобренными в США, то есть Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
Ранее секретариат ООН заявлял, что полномочий требовать от дипломатов поставить вакцину у них нет. Но вот о зале Генассамблеи не упоминали. Власти США посчитали, что при необходимости можно устроить выступления в видеоформате. Отметим, что письмо поступило в канун визита президента США Джо Байдена на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

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