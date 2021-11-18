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Василий Небензя об угрозах: Афганистан остаётся источником распространения терроризма и наркотиков

18 ноября 2021, 07:00  •  42 • Политика
Постпред России в ООН Василий Небензя предупредил о проблемах, которые так и не были решены новыми властями Афганистана.
Выступая на СБ ОНН дипломат заявил, что ситуация в Афганистане после прихода к власти членов движения "Талибан"* за три месяца не стабилизировалась. Создать территорию мирного, свободного от преступности и наркотиков государства не удалось.
Существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей,
– предупредил Василий Небензя, заключив, что задачи надо решать.
Он выразил надежду, что правительство будет более прозорливым по сравнению с прошлыми властями и не пожертвует национальными интересами ради своих амбиций.
Дополнительной проблемой для новых властей Афганистана стало международное непризнание сформированного правительства.
Постоянный представитель в ООН заявил, что Россия продолжает выступать за формирование инклюзивного правительства в Афганистане, которое должно учитывать не только собственные интересы, но соблюдать права человека, включая женщин и детей. Внутренняя политика должна учитывать интересы этнополитических сил Афганистана, которые уже сформированы. Внешняя политика тоже должна быть умеренной.
По заявлению Василия Небензи, "Талибан" проявляет готовность к взаимодействию с международным сообществом и намерения восстановить страну. В качестве положительных примеров он привёл возвращение женщин на работу в социальной сфере, а также образование девочек, сообщает РИА Новости.
Ранее дипломат сообщил, что Россия готова оказать гуманитарную помощь Афганистану.
* "Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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