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Васильева напомнила, что 5-балльная система оценок является в России традиционной
16 августа 2018, 03:54 • 46 • Политика
По словам министра просвещения Ольги Васильевой, она не видит возможности отмены пятибалльной системы оценок в российских школах в настоящий момент.
Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала ранее появившуюся информацию, что пятибалльная система оценки успеваемости учащихся в российских школах может быть отменена. По словам Васильевой, она не видит возможности для подобного рода преобразований в настоящий момент.
Конечно, в последнее время идея отказа от пятибалльной шкалы достаточно активно обсуждается. Тем не менее подобные разговоры и ранее велись в России с определенной периодичностью.
Скорее всего, дальше подобных дискуссий дело не пойдет и в этот раз. Все же, подчеркивает министр, пятибалльная система оценок является традиционной как для России, так и для ряда иных европейских стран.
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