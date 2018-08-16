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Васильева напомнила, что 5-балльная система оценок является в России традиционной

16 августа 2018, 03:54  •  46 • Политика
По словам министра просвещения Ольги Васильевой, она не видит возможности отмены пятибалльной системы оценок в российских школах в настоящий момент.
Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала ранее появившуюся информацию, что пятибалльная система оценки успеваемости учащихся в российских школах может быть отменена. По словам Васильевой, она не видит возможности для подобного рода преобразований в настоящий момент.
Конечно, в последнее время идея отказа от пятибалльной шкалы достаточно активно обсуждается. Тем не менее подобные разговоры и ранее велись в России с определенной периодичностью.
Скорее всего, дальше подобных дискуссий дело не пойдет и в этот раз. Все же, подчеркивает министр, пятибалльная система оценок является традиционной как для России, так и для ряда иных европейских стран.
«Пятибалльная система у нас существует уже 75 лет. Она традиционная для нашей страны. Идея перехода у нас обсуждается время от времени, сейчас она начала обсуждаться более активно. Далее дискуссии речь не пойдет. Никаких серьезных предложений ни от кого не поступало», - резюмирует глава Минпросвещения.

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