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Вашингтону выставили счёт. Сирия ждёт выплат за американскую оккупацию
13 апреля 2021, 21:25 • 37 • Политика
Сирия ждёт выплат за американскую оккупацию арабской республики и годы военной агрессии. Вашингтону выставили счёт за незаконное пребывание в САР.
Официальный Дамаск требует от США компенсации за вторжение на территорию страны и проведение там незаконных операций. Об этом во вторник сообщает Министерство иностранных дел САР, не уточняя размер компенсации.
Напомним, что Соединённые Штаты уже не первый год держат военный контингент в Сирии. Военное присутствие Вашингтона незаконно - у страны нет для этого ни разрешения властей Сирии, ни мандата Совбеза ООН. Необходимость держать военных в Сирии американцы объясняют защитой сирийских месторождений от боевиков. Однако, как утверждают в Дамаске, США вместе с курдами сами качают сирийскую нефть, а потом вывозят её контрабандой за границу.
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