Вашингтону выставили счёт. Сирия ждёт выплат за американскую оккупацию

Сирия ждёт выплат за американскую оккупацию арабской республики и годы военной агрессии. Вашингтону выставили счёт за незаконное пребывание в САР.

Официальный Дамаск требует от США компенсации за вторжение на территорию страны и проведение там незаконных операций. Об этом во вторник сообщает Министерство иностранных дел САР, не уточняя размер компенсации.

Сирия возлагает ответственность на США за последствия её преступной политики и требует компенсации за внушительные разрушения и неоценимые потери, которые стали результатом агрессии и оккупации США, - цитирует ведомство Федеральное агентство новостей.

Напомним, что Соединённые Штаты уже не первый год держат военный контингент в Сирии. Военное присутствие Вашингтона незаконно - у страны нет для этого ни разрешения властей Сирии, ни мандата Совбеза ООН. Необходимость держать военных в Сирии американцы объясняют защитой сирийских месторождений от боевиков. Однако, как утверждают в Дамаске, США вместе с курдами сами качают сирийскую нефть, а потом вывозят её контрабандой за границу.