«Вашингтону диалог не нужен»: выдворенные из США сотрудники российских дипмиссий вернулись домой

Российские дипломаты, объявленные Белым домом персонами нон грата, вместе с семьями прилетели в Москву. За ними в США были отправлены два самолёта Ил-96 специального лётного отряда «Россия». В общей сложности вернулся 171 человек. Как отметил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, решение Вашингтона об их высылке негативно отразится на двусторонних контактах и осложнит поиск способов урегулирования многих глобальных проблем. В качестве ответной меры Москва потребовала от американской стороны закрыть одно из генконсульств США на российской территории. Как в дальнейшем будет развиваться взаимодействие двух государств — в материале RT.

В Россию вернулись все дипломаты и их семьи, о высылке которых ранее заявил Вашингтон. Для их перевозки были выделены два самолёта Ил-96 специального лётного отряда «Россия». Всего из США прибыл 171 человек, включая 46 сотрудников посольства в Вашингтоне, двоих работников генерального консульства в Нью-Йорке и 12 членов постоянного представительства РФ при ООН.

Их встречали родственники в аэропорту Внуково-2. Оттуда дипломатов и членов их семей увозили на микроавтобусах. С прессой никто из них не общался.

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Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов выразил сожаление в связи с выдворением представителей российской дипмиссии, отметив, что объявленные персонами нон грата россияне не были врагами Вашингтона.

«Они не враги США. Власти Соединённых Штатов выслали друзей своей страны. Наши дипломаты укрепляли сотрудничество России и Америки в различных сферах, в том числе в бизнесе, науке, культуре, исследовании космоса, а также в совместной работе по установлению судеб военнопленных и пропавших без вести. Печально, что было принято решение о выдворении», — заявил Антонов.

Спланированная провокация

Позднее в эфире Пятого канала он отметил, что не помнит такого сильного «крушения российско-американских отношений», которое наблюдается в настоящее время.

Помимо этого, глава дипмиссии подчеркнул, что провокация в отношении России была явно спланированной заранее, а инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии просто стал предлогом для её осуществления.

«События в Великобритании явились только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении России. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди? Это люди из кризисного центра, из британского отдела Госдепартамента. Все эти провокации готовились более трёх недель»,— добавил Антонов.

Отметим, что в воскресенье в Россию вернулись трое россиян — дипломатов из Чехии, которая также ранее заявила об их выдворении.

«Три российских дипломата — два сотрудника посольства и один сотрудник торгпредства — покинули Чехию», — цитирует ТАСС пресс-секретаря посольства РФ в Праге Алексея Колмакова.

Хотят сотрудничать

Отметим, что о закрытии своего генконсульства в Санкт-Петербурге отчитались и американцы. Ранее Москва потребовала его закрытия в качестве ответной меры на высылку россиян. Однако, как подчеркнули в посольстве США в РФ, работа над «улучшением отношений» с Москвой продолжается.

«Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается», — указывается в заявлении.

Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается. pic.twitter.com/FM3NvNqomF — Посольство США в РФ (@USEmbRu) April 1, 2018

Однако эксперты ставят под сомнение уверения Вашингтона в приверженности к диалогу с РФ.

«Это классика американской дипломатии. Когда США собираются нанести кому-либо удар или сделать подлость, они всегда говорят, что делают это вынужденно и стремятся к хорошим отношениям. По отношению к России США сейчас действуют как слон в посудной лавке, — отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. — Получается, что они шаг за шагом проводят политику отторжения России. Делают всё, чтобы снизить статус отношений между Москвой и Вашингтоном, прикрываясь тем не менее стремлением к диалогу. Но этот диалог им не нужен».

Вместе с тем, предположил он, нынешний кризис в отношениях может сойти на нет после промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре нынешнего года.

«Я полагаю, что этот кризис продлится минимум до 6 ноября, до тех выборов, которые пройдут в конгресс, а также перевыборов губернаторов. Трампу сейчас надо показать, насколько он жёсток и как он справляется со своим правительством», — добавил эксперт.

По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, сейчас в первую очередь речь должна идти не о налаживании отношений между странами, а об остановке раскручивания спирали дипломатических высылок.

«Думаю, сейчас идёт речь не о том, чтобы налаживать отношения, а о том, чтобы прекратить этот виток обострения ситуации. Первый шаг по налаживанию будет в международной структуре, которая призвана бороться с химическим оружием (ОЗХО). Вот заседание там и покажет, насколько США и Великобритания готовы к сотрудничеству», — уверен Рогулёв.

Подозрительное молчание

О «провокации» говорит и посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, на эти мысли наводит упорное нежелание Лондона хоть как-то взаимодействовать с российской стороной.

«Эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами. С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб», — сказал он в эфире НТВ.

Дипломат также выразил мнение, что действия Лондона отвечают его внутренним и внешним интересам. Это, с одной стороны, желание отвлечь внимание британцев от процесса брексита, который продвигается, но по большей части не на условиях Соединённого Королевства. С другой стороны — потребность утвердиться на мировой арене, заняв на ней определённое место, которое бы приносило дивиденды. Для этого Британия и проводит политику сдерживания России, уверен Яковенко.

«Когда была утверждена концепция национальной безопасности и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России. Для того, чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация, — чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ. Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа», — добавил посол.

Вместе с тем он выразил убеждённость в том, что на этот раз Британии не удастся полностью засекретить всю информацию по расследованию.

«Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, как в случае с делами Патаркацишвили, Березовского, Перепиличного, Глушкова, эту информацию засекретить не удастся. Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придётся отвечать», — заключил Яковенко.