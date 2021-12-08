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Вашингтонское эхо: как в Берлине подхватили разговоры об «угрозе» для Украины

08 декабря 2021, 18:45  •  109 • В мире
Новый канцлер Германии Олаф Шольц накануне своего вступления в должность выразил обеспокоенность из-за ситуации на российско-украинской границе. По словам политика, ситуация станет «неприемлемой», если возникнет угроза для Киева. Эксперты отмечают, что этот подход вторит риторике западных СМИ, в которых последний месяц выходят материалы о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину. По мнению аналитиков, эту информационную кампанию запустил Вашингтон, хотя в начале ноября даже украинское Минобороны опровергало данные о выдвижении российских сил в сторону Украины.
 
Ангела Меркель и Олаф Шольц Reuters © John MacDougall
 

В среду, 8 декабря, социал-демократ Олаф Шольц официально вступил в должность федерального канцлера Германии. После голосования в бундестаге он был избран на пост, после чего получил верительную грамоту от президента Франка-Вальтера Штайнмайера, а затем принёс присягу. Наконец, в 15:00 по местному времени (17:00 мск) состоялась церемония передачи власти Шольцу от Ангелы Меркель, которая занимала пост канцлера 16 лет. Параллельно в должности вступили члены нового кабинета министров.

Президент России направил Меркель телеграмму, в которой поблагодарил её за многолетнее плодотворное сотрудничество и готовность ко взаимоуважительному диалогу. Владимир Путин также послал телеграмму Шольцу, в которой поздравил его со вступлением в должность и выразил надежду на конструктивную работу.

«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы... Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», — приводит текст послания пресс-служба Кремля.

Свои первые зарубежные визиты Шольц совершит 10 декабря. В Париже и Брюсселе он намерен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

При этом накануне тогда ещё кандидат на пост канцлера ФРГ сообщил, что Берлин обеспокоен из-за ситуации на российско-украинской границе. Об этом Шольц заявил во время совместной пресс-конференции с председателем Свободной демократической партии (СвДП) Кристианом Линднером и сопредседателем партии «Зелёных» Робертом Хабеком.

Шольц заявил, что из Германии, Европы и США с большим беспокойством наблюдают за движениями войск на украинской границе. «Поэтому должно быть очень, очень ясно, что ситуация будет неприемлемой, если при этом возникнет угроза для Украины», — подчеркнул Шольц.

  • Олаф Шольц
  • © REUTERS/Fabrizio Bensch

Политик также добавил: «Очень важно, чтобы никто не листал учебники истории с целью получить возможность перекраивать границы».

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, такая реакция германских политиков вторит позиции Вашингтона. «В данном случае позицию Берлина мы не можем рассматривать как самостоятельные действия, это лишь следование американской линии», — считает эксперт.

Схожую точку зрения высказал научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Сейчас Берлин пытается на словах поддержать антироссийскую риторику, чтобы показать свою солидарность с Украиной и США. Впрочем, экономическое сотрудничество с Россией ФРГ всё равно продолжит», — уверен эксперт.

Элемент нестабильности

На днях газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что американскому руководству пришлось приложить большие усилия, чтобы убедить европейских союзников в возможности российского «вторжения» на Украину. Для этого Вашингтону потребовались «недели продолжительного дипломатического взаимодействия» с европейскими странами, а также демонстрация неких разведданных.

По сведениям издания, такая кампания стала необходима из-за сомнений европейских союзников США относительно заявлений о подготовке Россией «военной агрессии» против Украины. 

Эта тема муссируется в западных СМИ с конца октября, когда The Washington Post опубликовала материал о наращивании российских войск на западных контурах страны. Издание сослалось при этом на анонимные источники.

  • Граница России и Украины
  • © REUTERS/Gleb Garanich

С опровержением этой информации выступило Минобороны Украины. Ведомство тогда заявило, что украинская разведка не зафиксировала дополнительной переброски российской техники и военных на границу с Украиной. Однако это не смутило западные СМИ, которые продолжили публиковать материалы о якобы готовящемся «российском вторжении».

Называется даже время: как заявил западным СМИ начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия нападёт на Украину в конце января — начале февраля 2022 года. 

Как отметил Константин Блохин, американские СМИ активно нагнетают обстановку, делая из России врага и демонизируя её.

«Всё это вносит нестабильность в международные отношения. А делается это для обоснования дальнейших антироссийских шагов американской стороны», — считает эксперт

Владимир Шаповалов согласен, что в данном случае речь идёт об активной информационной кампании, развязанной против России.

«Причина не только в том, чтобы создать давление на Россию накануне и в ходе переговоров между президентами России и США — это одна цель. Вторая цель — более глобальная, она реализуется уже на протяжении многих лет. Это превращение Украины в серую зону, в плацдарм для нанесения максимального ущерба и вреда России. Сейчас мы видим развёртывание очередной фазы этого сценария», — пояснил эксперт.

Киев активно подключился к этой кампании. В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал статью, в которой призвал страны Запада усилить поддержку Украины.

«Крупномасштабная война на Украине погрузит всю Европу в кризис. Внезапное появление от трёх до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от вторжения России, станет лишь одной из множества серьёзных проблем, с которыми столкнётся европейское общество», — пригрозил он.

  • Министр обороны Украины Алексей Резников
  • Reuters

Как говорится в статье министра, опубликованной на сайте «Атлантического совета»*, «единственный реалистичный способ справиться с Кремлём — продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии».

При этом украинские власти направили в Донбасс до 125 тыс. солдат и офицеров. Такие цифры в начале декабря привела официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

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«Вооружённые силы Украины наращивают силы, стягивают тяжёлую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс., а это, если кто не знает, половина всего состава Вооружённых сил Украины», — сказала Захарова.

«Стратегический актив США»

Однако в США явно не намерены осуждать приготовления украинской стороны, сосредоточив всю критику на России. Как заявил на днях пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, ведомство продолжает «наблюдать наращивание российских вооружённых сил... в западной части России».

«Это наращивание вызывает у нас беспокойство. До сих пор не совсем ясно, какие у президента Путина намерения», — добавил Кирби. — Но здесь есть пространство для дипломатии. Есть пространство для лидерства. Эта ситуация не обязательно должна вылиться в какой-либо конфликт или вторжение».

  • Мария Захарова
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Ситуация на Украине стала одной из основных тем переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись 7 декабря.

По мнению Владимира Шаповалова, пытаясь поставить России в вину перемещение её военных по своей территории, Вашингтон и его европейские союзники демонстрируют приверженность двойным стандартам.

«Представим на минуту, как отреагировали бы США, если бы Россия разместила своих военных в Мексике. Реакция была бы резкой и бурной. Между тем, американские военные давно присутствуют в Восточной Европе. От России же требуют, видимо, убрать собственные войска с собственной же территории», — отметил эксперт.

Такие требования и обвинения расшатывают международную стабильность, создают опасную ситуацию и ставят страны на грань военных эксцессов, добавил Шаповалов.

Похожего мнения придерживается и Константин Блохин. Эксперт напомнил, что Вашингтон постоянно ищет всё новые основания для антироссийских санкций. При этом главная цель США — остановка проекта «Северный поток — 2», в котором участвует и Германия.

«Поэтому Соединённые Штаты нагнетают обстановку. Также нужно понимать, что Украина в её нынешнем состоянии — стратегический актив США, очаг постоянного напряжения. Вашингтон не заинтересован в масштабном конфликте, но ограниченная эскалация в регионе может стать поводом для спекуляций и сворачивания партнёрства Москвы и Берлина по «Северному потоку — 2», — подытожил эксперт.

 

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

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