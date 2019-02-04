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Вашингтонский «ёжик» запросился обратно

04 февраля 2019, 14:24  •  126 • Политика
США готовы вернуться к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если Россия будет его соблюдать. Проблема в том, что Россия перестаёт его соблюдать только сейчас, после объявленного Вашингтоном выхода из ДРСМД
Автор:
Покровский Александр
«Ёж птица гордая, пока не пнёшь - не полетит», - философски прокомментировал заявление представителя американского Госдепа один из остроумных блогеров.
А сменить тон и заговорить о возвращение к ДРСМД Вашингтон заставили всего несколько слов, произнесённых президентом России.
Несколько слов о любви и нежности
Нет, понятно, что бедняги в Госдепе не могут мгновенно сменить саму парадигму, из которой исходили ранее: договор нарушала Россия. Пусть доказательств нет, а на демонстрацию контрдоводов, даже с возможностью пощупать их руками американцы пойти струсили. Закрыл глазки – спрятался. Ладошки над головой сложил – я в домике. Руки на груди скрестил – умер.
Фото: www.globallookpress.com
Последнего, однако, Вашингтону не хочется. Отсюда – неуклюжая попытка отмотать ситуацию в уютное назад. Когда США потрясали кулачками, Россия отнекивалась, но ничего опасного не происходило, так как слова, как пели Далида с Аленом Делоном, - только слова. Конечно, Вашингтон не говорил Москве нежные слова, обёрнутые в мягкость, и тем более не сравнивал её с ароматом роз, - но в целом его всё устраивало: он обвинял, она отрицала, и всё это были слова, слова, слова, которые бросались на ветер.
Эта песня могла быть вечной, но у Вашингтона были две проблемы: Китай и как легализовать ракеты, которые созданы, но которые нарушают ДРСМД. И потому, вполне осознавая – отчего и не пришли на показ русской ракеты 9М729, которая якобы выходила за рамки договора, - что Россия всё прекрасно соблюдает, американцы объявили о приостановке своего участия в соглашении.
Ракеты надо испытать.
И тогда несколько слов произнёс президент России. Не таких, каких ожидали в Вашингтоне, откуда негласно (и даже несколько раз гласно) подавали сигналы, что выход США из ДРСМД никак не затронет Россию.
Демонстрация ракеты 9М729. Фото: Александр Покровский/Телеканал «Царьград»

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