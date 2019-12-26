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Вашингтонский киберплан: американские СМИ сообщили о разработке в США тактики информационной войны с Россией
26 декабря 2019, 17:54 • 96 • В мире
Киберкомандование Вооружённых сил США работает над тактикой ведения информационной войны с Россией на случай «вмешательства» Москвы в президентские выборы в 2020 году, утверждают американские СМИ со ссылкой на неназванные источники. Сообщается, что Пентагон рассматривает возможность осуществления кибератак на российское руководство и распространение дезинформации для того, чтобы посеять раскол в правящих кругах. Комментируя эту информацию, в Совфеде и Госдуме констатировали, что Вашингтон постоянно ведёт информационную войну с Москвой, однако российское общество достаточно консолидировано, чтобы быть невосприимчивым к таким действиям.
© U.S. Army Cyber Command
В Пентагоне разрабатывают тактику ведения информационной войны, которая может быть применена против российского руководства, если Москва «попытается вмешаться» в выборы президента США в 2020 году, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.
Сообщается, что в качестве целей Киберкомандование Вооружённых сил США, в частности, рассматривает ключевые фигуры в российских спецслужбах и армии, а также «олигархов». При этом источники издания отмечают, что возможные меры, по всей видимости, не будут касаться Владимира Путина, поскольку такой шаг могут посчитать «слишком провокационным».
Суть замысла американских военных заключается в демонстрации объекту нападения, что его конфиденциальная личная информация может быть взломана в том случае, если предполагаемое «вмешательство» в выборы не прекратится.
Сообщается, что любые подобные шаги потребуют рассмотрения другими американскими ведомствами, включая Госдеп и ЦРУ, а также одобрения министра обороны страны. Другие подробности подобных операций не раскрываются, а в Пентагоне и Киберкомандовании ВС США отказались комментировать эту информацию.
Вместе с тем издание со ссылкой на неназванного бывшего высокопоставленного чиновника отмечает, что проект аналогичных мер был разработан в Совете нацбезопасности ещё в 2016 году при администрации Барака Обамы, однако на тот момент инициатива не нашла поддержки.
Комментируя эти сообщения, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT констатировал, что ничего оригинального в опубликованных планах ведения информационной войны нет.
«Соединённые Штаты всё время ведут информационную войну против России. Это некий смысл жизни для американского сообщества. Так что ничего оригинального в данном заявлении нет. Что же касается противодействия российскому «вмешательству» в выборы, американцы уже достигли 100%-ного эффекта. Россия никогда не вмешивалась в выборный процесс и не собирается», — сказал он.
Сенатор также выразил мнение, что эффект от любых американских тактик ведения информационной войны против России «будет очень слабым».
Вмешательство не обнаружено
Напомним, что американские спецслужбы обвиняли Россию во вмешательстве в избирательную кампанию перед президентскими выборами 2016 года. Позднее для расследования этих обстоятельств была сформирована комиссия во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером — бывшим главой ФБР.
В апреле 2018-го он опубликовал доклад по итогам работы комиссии, одним из главных выводов которого стало отсутствие доказательств связей команды Дональда Трампа с Москвой. При этом в Вашингтоне продолжили обвинять Москву в якобы имевших место попытках повлиять на избирательные процессы в США.
Так, в октябре комитет по разведке сената США выпустил очередной доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы. Авторы документа заявили, что «информационная война» со стороны России якобы распространяется дальше президентских выборов в США в 2016 году.
«Их цель гораздо шире: посеять раздор в обществе и дискредитировать государственный аппарат в его глазах. Наводняя социальные сети фальсификациями, теориями заговора и троллингом, а также спекулируя на существующих разногласиях, Россия пытается посеять недоверие среди наших сограждан к демократическим институтам и друг к другу», — сказал глава комитета сената по разведке Ричард Бёрр.
Российская же сторона последовательно отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, в частности указывая на то, что за время расследования не было предъявлено никаких доказательств — лишь выдвинуты голословные претензии. Более того, в Москве подчёркивают, что именно действия Вашингтона представляют собой прямое вмешательство во внутренние дела России.
Возвращаясь к публикации The Washington Post, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отнёс обозначенные планы ведения информационной войны к подрывной работе против России.
«Скорее всего, эти программы больше связаны с военными разработками. Думаю, что такие мероприятия прорабатываются для проведения разведывательных действий в отношении нашей страны», — предположил собеседник RT. По его словам, объективно и технически российская сторона не угрожает США.
В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что опубликованные сведения внушают определённые опасения.
«С учётом информатизированности наших обществ де-факто США объявляют войну России, и это прискорбно. Если они имеют в виду что-то другое, то должны объяснить, какие именно меры они будут принимать для того, чтобы, как они говорят, предотвратить «вмешательство» в президентские выборы», — подчеркнул эксперт.
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