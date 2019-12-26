Вашингтонский киберплан: американские СМИ сообщили о разработке в США тактики информационной войны с Россией

Киберкомандование Вооружённых сил США работает над тактикой ведения информационной войны с Россией на случай «вмешательства» Москвы в президентские выборы в 2020 году, утверждают американские СМИ со ссылкой на неназванные источники. Сообщается, что Пентагон рассматривает возможность осуществления кибератак на российское руководство и распространение дезинформации для того, чтобы посеять раскол в правящих кругах. Комментируя эту информацию, в Совфеде и Госдуме констатировали, что Вашингтон постоянно ведёт информационную войну с Москвой, однако российское общество достаточно консолидировано, чтобы быть невосприимчивым к таким действиям.

В Пентагоне разрабатывают тактику ведения информационной войны, которая может быть применена против российского руководства, если Москва «попытается вмешаться» в выборы президента США в 2020 году, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что в качестве целей Киберкомандование Вооружённых сил США, в частности, рассматривает ключевые фигуры в российских спецслужбах и армии, а также «олигархов». При этом источники издания отмечают, что возможные меры, по всей видимости, не будут касаться Владимира Путина, поскольку такой шаг могут посчитать «слишком провокационным».

Суть замысла американских военных заключается в демонстрации объекту нападения, что его конфиденциальная личная информация может быть взломана в том случае, если предполагаемое «вмешательство» в выборы не прекратится.

Ещё один рассматриваемый в Пентагоне возможный вариант воздействия на Россию предусматривает распространение дезинформации, которая будет направлена на усиление противоречий и создание раскола среди членов российского правительства и истеблишмента.

Сообщается, что любые подобные шаги потребуют рассмотрения другими американскими ведомствами, включая Госдеп и ЦРУ, а также одобрения министра обороны страны. Другие подробности подобных операций не раскрываются, а в Пентагоне и Киберкомандовании ВС США отказались комментировать эту информацию.

Вместе с тем издание со ссылкой на неназванного бывшего высокопоставленного чиновника отмечает, что проект аналогичных мер был разработан в Совете нацбезопасности ещё в 2016 году при администрации Барака Обамы, однако на тот момент инициатива не нашла поддержки.

Киберкомандование Вооружённых сил США

© U.S. Army Cyber Command

Комментируя эти сообщения, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT констатировал, что ничего оригинального в опубликованных планах ведения информационной войны нет.

«Соединённые Штаты всё время ведут информационную войну против России. Это некий смысл жизни для американского сообщества. Так что ничего оригинального в данном заявлении нет. Что же касается противодействия российскому «вмешательству» в выборы, американцы уже достигли 100%-ного эффекта. Россия никогда не вмешивалась в выборный процесс и не собирается», — сказал он.

Сенатор также выразил мнение, что эффект от любых американских тактик ведения информационной войны против России «будет очень слабым».

«Российское общество консолидировано, очень хорошо понимает характер и менталитет американского сообщества. Так что никакой пропаганде с их стороны мы не поддаёмся», — заключил Цеков.

Вмешательство не обнаружено

Напомним, что американские спецслужбы обвиняли Россию во вмешательстве в избирательную кампанию перед президентскими выборами 2016 года. Позднее для расследования этих обстоятельств была сформирована комиссия во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером — бывшим главой ФБР.

В апреле 2018-го он опубликовал доклад по итогам работы комиссии, одним из главных выводов которого стало отсутствие доказательств связей команды Дональда Трампа с Москвой. При этом в Вашингтоне продолжили обвинять Москву в якобы имевших место попытках повлиять на избирательные процессы в США.

Так, в октябре комитет по разведке сената США выпустил очередной доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы. Авторы документа заявили, что «информационная война» со стороны России якобы распространяется дальше президентских выборов в США в 2016 году.

«Их цель гораздо шире: посеять раздор в обществе и дискредитировать государственный аппарат в его глазах. Наводняя социальные сети фальсификациями, теориями заговора и троллингом, а также спекулируя на существующих разногласиях, Россия пытается посеять недоверие среди наших сограждан к демократическим институтам и друг к другу», — сказал глава комитета сената по разведке Ричард Бёрр.

Российская же сторона последовательно отвергает какие-либо обвинения в свой адрес, в частности указывая на то, что за время расследования не было предъявлено никаких доказательств — лишь выдвинуты голословные претензии. Более того, в Москве подчёркивают, что именно действия Вашингтона представляют собой прямое вмешательство во внутренние дела России.

Роберт Мюллер

Reuters

© Jonathan Ernst

Возвращаясь к публикации The Washington Post, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отнёс обозначенные планы ведения информационной войны к подрывной работе против России.

«Скорее всего, эти программы больше связаны с военными разработками. Думаю, что такие мероприятия прорабатываются для проведения разведывательных действий в отношении нашей страны», — предположил собеседник RT. По его словам, объективно и технически российская сторона не угрожает США.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что опубликованные сведения внушают определённые опасения.

«С учётом информатизированности наших обществ де-факто США объявляют войну России, и это прискорбно. Если они имеют в виду что-то другое, то должны объяснить, какие именно меры они будут принимать для того, чтобы, как они говорят, предотвратить «вмешательство» в президентские выборы», — подчеркнул эксперт.