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Вашингтонские ястребы обрушились на Байдена, пустившего брата Асада в США

29 октября 2021, 23:10  •  34 • Политика
Вашингтонские ястребы обрушились на президента США Джо Байдена за то, что тот пустил в страну двоюродного брата президента Сирии Башара Асада. Они считают, что всем людям из окружения сирийского лидера должен быть закрыт въезд в Америку.
Американские чиновники, поддерживающие вмешательство Вашингтона в дела Сирии, раскритиковали Белый дом за то, что он допустил въезд двоюродного брата Асада Али Махлуфа на территорию США.
В октябре Махлуф был замечен рассекающим по улицам Лос-Анджелеса за рулём спорткара стоимостью в 300 тысяч долларов.
Скриншот: Telegram/СВЕЖЕСТИ
Отметим, что в пятницу Минфин США расширил сирийский санкционный список, включив в него новых фигурантов, среди которых оказался другой двоюродный брат президента Сирии - Зухаир Тауфик Асад, а также сын сирийского лидера Хафез Асад. Санкции запрещают вести с фигурантами чёрного списка дела (в противном случае нарушители сами попадут под санкции), а всё расположенное в США имущество родственников Асада подлежит аресту.
Напомним, что США и ряд западных стран открыто поддерживают сирийскую вооружённую оппозицию, которая вот уже 10 лет пытается свергнуть законно избранного президента САР Башара Асада. Америка не ограничивается санкциями. Она также поставляет оружие врагам Асада, наносит ракетные удары по военным объектам правительственных сил Сирии и осуществляет незаконные военные операции на территории страны.

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