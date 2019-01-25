«Вашингтон заинтересован в нагнетании ситуации»: к каким последствиям может привести политический кризис в Венесуэле

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что за переворотом в стране стоят власти США и администрация Дональда Трампа. Ранее председатель парламента латиноамериканского государства Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны, отказавшись признавать законного главу государства Николаса Мадуро. Гуаидо в качестве президента почти сразу признали в Вашингтоне. Эксперты отмечают, что подобная активность Белого дома свидетельствует, что за эскалацией напряжённости стоят Соединённые Штаты. Политологи не исключают попыток прямого военного вторжения в Венесуэлу, а также организованных при помощи внешних сил диверсий и провокаций на её территории.

За переворотом в Венесуэле стоят власти США, заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

«Кажется, что государственные перевороты в Латинской Америке всегда продвигали правительства США​​​. Как-то сам президент (Боливии) Эво Моралес сказал, что единственная страна в полушарии, где не было переворота, — это США, поскольку в Вашингтоне нет посольства США. В этом случае… правительство президента Трампа не стояло за государственным переворотом, не продвигало его: оно было впереди, на переднем крае, оно диктовало сценарий венесуэльским правым, равно как и правительствам-сателлитам, которые подчиняются указаниям США», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в разжигании политического кризиса в Венесуэле.

«То, что США и ряд других стран признали самопровозглашённого президента, говорит о том, что они напрямую приложили руку к кризису в Венесуэле», — заявил глава российской дипломатии 24 января во время визита в Алжир.

23 января представляющий местную оппозицию председатель венесуэльского парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Фактически сразу Гуаидо в таком качестве признал американский лидер Дональд Трамп. В ответ легитимный президент страны Николас Мадуро заявил о попытке переворота, инспирированной США, и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. В Вашингтоне, однако, не признали этот шаг, так как объявили, что уже не считают Мадуро руководителем государства.

С американцами солидаризировались правительства Бразилии, Перу, Чили, Аргентины, Парагвая, Колумбии, Гватемала, Гондураса, Панамы, Коста-Рики, Канады и ряда других стран. Россия, Китай, Турция выступили против вмешательства в дела Венесуэлы. Мексика и Уругвай призвали власти и оппозицию к диалогу.

Как сообщил ряд венесуэльских и мировых СМИ, действия Гуаидо привели к новым акциям протеста в Венесуэле, жертвами которых стали не менее 16 человек.

Двоевластие

Поводом к новому витку конфронтации как внутри Венесуэлы, так и между Венесуэлой и США, стало вступление Николаса Мадуро в должность президента 10 января 2019-го. 20 мая прошлого года он одержал победу на выборах главы государства, однако местная оппозиция и Соединённые Штаты объявили их незаконными. Главная оппозиционная коалиция «Круглый стол демократического единства», контролирующая парламент Венесуэлы — Национальную ассамблею, народное волеизъявление бойкотировала.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

AFP

© Luis ROBAYO

Сразу же после инаугурации Мадуро Госдепартамент США объявил, что считает его правительство нелегитимным и выразил поддержку избранному накануне председателем Национальной ассамблеи малоизвестному 36-летнему политику Хуану Гуаидо, предъявившему свои претензии на президентство.

Внутриполитическую ситуацию в Венесуэле осложняет тот факт, что после того, как в стране 6 октября 2017-го прошли выборы в новый орган власти — Конституционную ассамблею, в стране параллельно стали функционировать два законодательных органа власти: Конституционная и Национальная ассамблеи. Если последняя выступает против Мадуро, то первая поддерживает курс президента и призывает защитить «завоевания боливарианской революции».

«Поддержка извне»

«Совершенно неожиданно появилась эта личность, Хуан Гуаидо», — отметил в разговоре с RT декан факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС, специалист по политике Испании и стран латинской Америки Александр Чичин.

Хуан Гуаидо

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

Объявивший себя президентом Венесуэлы политик представляет созданную в 2009 году социал-демократическую партию «Народная воля» Леопольдо Лопеса. В 2015 году Лопес был приговорён венесуэльским судом к 13-ти годам тюремного заключения за подстрекательства к беспорядкам, поджогам и убийствам. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Александр Чичин подчёркивает, что о Хуане Гуаидо пока известно крайне мало. В частности то, что он окончил инженерный факультет в Католическом университете в Каракасе и две магистратуры. Одну из них — в американском Университете Джорджа Вашингтона.

«Факт учёбы в Вашингтоне наводит на определённые мысли, — отмечает Чичин. — То, как он ведёт себя и как выступает, говорит о том, что у него определённо есть поддержка извне».

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«США сейчас пытаются использовать против Венесуэлы технологии цветных революций, — заявил в интервью RT Данюк. — Провозглашение президентом Венесуэлы представителя оппозиции, попытка раскачать ситуацию, заявления Трампа и Помпео говорят о том, что Вашингтон заинтересован в дальнейшем нагнетании ситуации».

Однако, как отмечают эксперты, у самопровозглашённого президента Венесуэлы пока нет реальных рычагов власти. Армия и представители других силовых структур, несмотря на то, что Гуаидо пообещал им в отличие от остальных чиновников амнистию, его не поддержали. Большинству граждан страны этот человек не известен, да и ранее, по мнению экспертов, отсутствие лидера с поддержкой более 25% было проблемой для венесуэльской оппозиции, несмотря на то, что значительная часть населения страны действительно ожидает перемен.

«Возможно, что он закончит так же, как Леопольд Лопес — то есть попадёт в тюрьму или окажет оппозиции медвежью услугу, подняв массы на протест, который окончится ничем», — считает Чичин.

В то же время, по его словам, сейчас многое зависит от действий Вашингтона, поддержавшего Гуаидо.

«Протесты в Венесуэле не настолько массовые, как их представляют в СМИ, — примерно столько же людей поддерживает Мадуро. Поэтому сейчас крайне важно то, какие действия предпримут силы, стоящие за Хуаном Гуаидо», — подчёркивает Чичин.

«Геополитическая переориентация»

Массовые протесты в Венесуэле с некоторыми перерывами продолжаются с 2014 года. Основное недовольство жителей спровоцировано экономическими проблемами: падением уровня жизни, товарным дефицитом, обесцениванием национальной валюты. Оппозиционные партии страны, активно участвующие в манифестациях, выступают за смену власти и отказ от прежнего экономического и политического курса, принятого ещё Уго Чавесом.

В свою очередь правительство Николаса Мадуро, возглавившего государство после смерти Чавеса в 2013-м, обвиняет оппозиционеров в работе на страны Запада, прежде всего США, и попытках подорвать суверенитет Венесуэлы. Частичную вину за экономический кризис Каракас также возлагает на враждебные действия Вашингтона.

В Соединённых Штатах после прихода к власти Дональда Трампа усилились позиции республиканских «ястребов», нацеленных на смещение режима Мадуро. Против руководства страны и государственной нефтяной компании PDVSA были применены экономические санкции. Ограничения на торговлю с Каракасом ввёл и Евросоюз. 8 января Минфин США в очередной раз расширил санкции против ряда венесуэльских физических и юридических лиц.

В интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерёг США от военного вмешательства в дела Венесуэлы, заявив, что это бы стало «катастрофическим сценарием».

Дональд Трамп и члены его администрации неоднократно высказывались в пользу смены режима в Венесуэле. В августе 2017 года американский президент заявил, что не исключает «военного решения» венесуэльского кризиса. Позднее Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности американского вторжения в Венесуэлу, заявил, что «принимает в расчёт все варианты».

В сентябре прошлого года во время визита в Колумбию Луис Альмагро, генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ), объединяющей страны западного полушария, также заявил, что не исключает военного решения венесуэльского вопроса.

В прошлом ОАГ уже поддерживала военную интервенцию США в латиноамериканские страны. Так, в 1965 году она санкционировала вторжение войск США в Доминиканскую республику и смещение законно избранного президента Хуана Боша. Поддержала ОАГ и американское вторжение на Гренаду в 1983-м.

«США всегда рассматривают южноамериканскую территорию как свой задний двор, — пояснил Данюк. — Для США крайне важно, чтобы Венесуэла, ранее бывшая оплотом независимой от США политики, осуществила геополитическую переориентацию».

Как отмечают эксперты, ранее США открыто выражали недовольство сотрудничеством Венесуэлы с Россией и Китаем. Так, в ноябре прошлого года помощник президента США Джон Болтон подчеркнул, что развивая кооперацию с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, Москва «ловит рыбу в мутной воде».

В кольце недоброжелателей

Как отмечают эксперты, геополитическое положение Венесуэлы после прихода к власти в Бразилии настроенного на союз с США президента Жаира Болсонару значительно ухудшилось. В начале января в интервью местным СМИ Болсонару обрушился с критикой на Россию за военное сотрудничество с Венесуэлой и заявил о возможности создания на территории Бразилии военной базы США.

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Отношения Венесуэлы с Колумбией, традиционно выполняющей роль форпоста США в регионе, также оставляют желать лучшего. В декабре прошлого года Николас Мадуро обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в том, что вместе с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном они разрабатывают план по свержению легитимного руководства Венесуэлы.

Сложными являются и венесуэльско-гайанские отношения. Венесуэла претендует на значительную часть территории бывшей британской колонии, богатую полезными ископаемыми. Конфликт обострился после 2015 года, когда власти в Джоржтауне допустили к разработке углеводородов в спорном районе американскую компанию Exxon Mobil. Приграничные с Гайаной районы Венесуэлы также охвачены массовыми протестами.

Как отмечает Александр Чичин, наиболее ожидаемый вариант действий США сейчас — это ужесточение экономических санкций против Каракаса — вплоть до нефтяного эмбарго, что может серьёзно ударить по экономике Венесуэлы. Сейчас Соединённые Штаты — основной потребитель венесуэльской нефти. Продажа «чёрного золота» — главный источник валютных доходов для Каракаса, которые тратятся в основном на приобретение продовольствия: Венесуэла на 90% зависит от импорта товаров из-за рубежа. В отличие от Северной Кореи или Ирана потенциальная торговая блокада для Венесуэлы может закончиться весьма плачевно.

При этом эксперты не исключают и другие варианты развития событий.

«Главная проблема — что ждёт американских дипломатов, когда истекут те 72 часа, которые им дал Мадуро, чтобы покинуть посольство», — отмечает эксперт.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео, отказавшись разрывать с Каракасом дипотношения, предостерёг власти Венесуэлы от силовых действий против американского посольства и подчеркнул, что Вашингтон примет «соответствующие меры для привлечения к ответственности любого, кто угрожает безопасности нашей миссии и её персонала».

«За высылкой могут последовать непредсказуемые действия США, — отмечает Чичин. — Они могут прибегнуть к вмешательству, но не прямому, а например, через Колумбию».

«Кровавые провокации»

По мнению эксперта, именно Колумбия, обладающая наиболее протяжённой границей с Венесуэлой, может стать опорной базой для различного рода диверсий. Чичин отмечает, что в этой стране, где действуют и борющиеся с левымими партизанами «эскадроны смерти и отряды наркокартелей, для этого достаточно человеческого материала».

Колумбийские боевики из организации (Autodefensas Unidas de Colombia)

AFP

© FREDY AMARILES

В декабре прошлого года колумбийский президент Иван Дуке вновь разрешил министерству обороны в экстренных случаях передавать вооружение гражданским лицам, ослабив ограничения на ношение оружия, введённые в 2006 году, после попыток разоружить правые бандформирования.

«Я думаю, боевики из Колумбии в Венесуэлу уже проникают. А они могут организовать кровавые провокации с большим числом жертв, что приведёт к усилению столкновений», — считает политолог.

По мнению Никиты Данюка, такая ситуация «может провести к потенциальной гражданской войне».

Как утверждают эксперты, очень многое в том, как будет развиваться ситуация дальше в Венесуэле, зависит от позиции армии и силовых структур. Если они будут действовать по примеру министра обороны Владимира Падрино Лопеса, поддержавшего Мадуро, то риск интервенции будет минимальным.

Данюк напомнил, что среди военных уже были попытки выступлений против президента. В июне 2017-го группа под руководством офицера МВД Оскара Лопеса атаковала с вертолёта здание Верховного суда. Буквально за два дня до того, как Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом, была арестована группа из 27 военнослужащих национальной гвардии, планировавших вооружённое выступление против Николаса Мадуро.

В свою очередь, Чичин считает, что в краткосрочной перспективе свергнуть власти Венесуэлы у США не получится, но Вашингтон готов и к долгому противостоянию.

«Это не закончится сегодня, американцы будут планомерно давить и душить Венесуэлу», — утверждает эксперт.