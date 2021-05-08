Вашингтон задержит вывод войск из Афганистана по просьбе Германии

Германия попросила США задержать вывод войск из Афганистана — ранее сообщалось, что американские войска покинут страну до 4 июля.

Европейские союзники США опасаются, что не успеют покинуть Афганистан до 4 июля, поэтому попросили американских военных остаться в стране на две недели дольше. Этой информацией поделилось издание Wall Street Journal (WSJ).

Автор публикации поясняет, что военные США гарантировали поддержку партнёров по коалиции в период вывода войск, но ряд государств считает, что до установленного срока могут не успеть выйти из страны. Уже известно, что военное руководство США согласилось дать отсрочку не только на две недели, но и больше, если это потребуется союзникам.

Ранее вслед за США о выводе своего контингента из ближневосточной республики заявила Турция, чьи военные на протяжение многих лет обеспечивали безопасность в воздушной гавани Кабула. Это также могло повлиять на решение европейских стран о сокращении своего присутствия в стране.

Ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли оценил сроки вывода американских войск из Афганистана. По его словам, командование ВС уверено, что сможет вывести войска из Афганистана, как и запланировано, к сентябрю. Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле.