Вашингтон ввел санкции против "дочки" российской компании

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Американцы требуют у "Роснефти" покинуть Венесуэлу

Власти США обложили санкциями еще одну швейцарскую компанию "Роснефти", а именно TNK Trading International S.A. (TTI). Об этом говорится в сообщении штатовского Минфина.

Отмечается, что рестрикции связаны с тем, что "дочка" российского холдинга "работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики".

"После того как 18 февраля 2020 г. Минфин ввел санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций", – поясняется в пресс-релизе.

Вашингтон дал срок "дочкам" "Роснефти" до 20 мая свернуть бизнес в Венесуэле. Если этого не произойдет, то вся собственность TNK Trading International SA, которая находится на территории США или контролируется гражданами Штатов, "а также организации, которыми прямо или косвенно на 50% и более владеют указанные физические и юридические лица", будут заблокированы.

Напомним, в феврале подобные ограничения американцы ввели против Rosneft Trading SA. В российской компании такие действия назвали незаконными и необоснованными.

