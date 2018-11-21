Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется

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Спецпосланник Государственного департамента США по Сирии Джеймс Джеффри отметился громким заявлением. Американский дипломат, явно представляющий официальную точку зрения Госдепа по ситуации в Сирии, считает, что все иностранные войска и в первую очередь, конечно, иранские как можно быстрее должны покинуть эту страну. Джеффри делает исключение только для России – российские войска в САР могут остаться.

Исключение Джеймс Джеффри объясняет исключительным положением, занимаемым в Сирии в свое время Советским Союзом, правопреемницей которого считается Россия. Он справедливо напоминает, что СССР (Россия) присутствовал в Сирии задолго до начала в ней в 2011 году гражданской войны. Сейчас это присутствие выражается в том числе и в наличии двух военных баз: морской и воздушной. Поэтому российским войскам Джеймс Джеффри «милостиво разрешил» остаться.

«Все остальные силы должны быть готовы покинуть Сирию, если это сделают иранцы и если будет найдено политическое решение кризиса»,- подчеркнул дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

После прихода к власти почти два года назад Дональда Трампа политика Вашингтона в Сирии так же, впрочем, как в большинстве и других регионов и стран, изменилась. Вашингтон сам уходить из Сирии не собирается, но со сменой руководства в Белом доме сменились и акценты американской политики: сейчас США не настаивают, по крайней мере, так же жестко и бескомпромиссно, как раньше, на уходе Башара Асада. Вместо этого, американцы сконцентрировали все усилия на борьбе с иранским присутствием в САР. Тегеран вместе с Москвой считается главным союзником Дамаска. В Сирии у ИРИ не только регулярная армия. Она опирается и на ряд союзных милиций, члены которых в основном являются шиитами.

У самих США в Сирии немногим более двух тысяч военнослужащих, сосредоточенных в северо-восточных районах Сирии, т.е. районах, контролируемых их союзниками – курдами. Кстати, о своих войсках, а контингент численностью 2200 человек вполне может претендовать на то, чтобы называться «войсками», Джеймс Джеффри не говорит ни слова. Американцев он, очевидно, «иностранными силами» не считает.

В начале осени в Белом доме приняли новую стратегию США по Сирии: вместо вывода американских войск, как еще летом говорил Дональд Трамп, они в САР остаются на неопределенное время. Как минимум, до конца этого года, подчеркнул Джеффри, назначенный на пост спецпосланника по Сирии в августе этого года.

«Это значит, что мы никуда не спешим»,- оптимистично заявил Джеймс Джеффри.

Если говорить о войсках других государств в Сирии, то следует напомнить, что на северо-западе находятся войска Турции.

По словам Джеффри, главными задачами Америки в Сирии являются разгром запрещенного в России «Исламского государства», вывод всех иранских и проиранских сил с территории САР и «необратимый политический процесс». Кстати, Америка, вновь напомнил Джеффри официальную позицию Белого дома, не намерен помогать в восстановлении разрушенной страны. Американцы занимаются привычным делом – шантажом: для того, чтобы получить помощь Вашингтона, Асад должен пойти на определенные шаги. Какие, Джеффри не говорит.

Очевидно, что самая главная задача Америки, по словам видного американского дипломата, это вытеснение из Сирии Ирана. Задача эта очень трудная, потому что средств давления на Тегеран не так уж и много. О сложности этой задачи, например, говорят недавние слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет израильское издание Haaretz. Выступая в понедельник на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и обороне, израильский премьер подчеркнул, что даже России в одиночку не по силам заставить Тегеран вывести иранские войска из САР и что ей нужна помощь других стран.

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