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Вашингтон устами госсекретаря США Энтони Блинкена озвучил ультиматум Владимиру Зеленскому

08 июля 2021, 17:25  •  298 • Украина
Судя по тому, о чём речь пойдёт ниже, Вашингтон отыскал веский повод, чтобы «слить» украинских майданщиков, ставших слишком обременительными. Подобно брошенным на произвол судьбы афганцам, украинским «партнёрам» предстоит испить из той же чаши предательства. Блинкен предложил Зеленскому выполнить 5 условий - в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом. Все пять условий, по сути, невыполнимы – и не то, что в обозримом будущем, до американо-украинского саммита, а вообще, в принципе.
Сладким пряником, который Зеленский намеревался заполучить в ходе встречи с Байденом, был дешёвый кредит МВФ – вопреки невыполнению Киевом меморандума МВФ. Вашингтон мог бы надавить на фонд, а Киев – напитаться деньгами. Но Байден, похоже, и не собирался давить на МВФ. И предпочёл умыть руки, выкатив Зеленскому пять условий. Стоит начать с последнего, который украинские издания цитируют целиком и не комментируя: «Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ни одно высшее должностное лицо не осудили за коррупцию. А люди должны видеть, что система работает, чтобы поверить в неё». Подразумеваются, в первую очередь, Игорь Коломойский и Пётр Порошенко, с которыми у Зеленского что-то вроде пакта о ненападении. Если Зеленский рискнёт нарушить этот пакт, то навлечёт на свою голову неприятности много большие, нежели разлад с сюзереном, до которого далеко. Много дальше, чем Бениным головорезам ехать до Киева из Днепропетровска.
Остальные условия Вашингтона таковы – «деполитизация и демилитаризация СБУ» (по сути, единственной силовой структуры, подконтрольной Зеленскому), обеспечение независимости корпоративного управления госкорпорациями (что означает передачу всех рычагов американцам), переизбрание руководства «независимых» антикоррупционных ведомств (САП и НАБУ) на конкурсной (читай – контролируемой американцами) основе, и реформа высшего совета правосудия с заменой судейского состава. Ни одно из этих условий Зеленский не сможет выполнить без ущерба для себя самого и своего окружения. Шансов на их выполнение – ни одного. Максимум, что может сделать Зеленский, создать видимость исполнения требований. Но американцев это едва ли устроит.
И что же дальше? А дальше американцы получат повод красиво «слиться», разведя руками, мол, Володя, мы же тебя предупреждали. И тогда у России откроется окно возможностей – подобное тому, что дважды открывалось в 2014-м.

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