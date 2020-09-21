Вашингтон создает коалицию против "Северного потока-2"

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Американцы надеются, что газопровод никогда не вступит в строй

США создают коалицию против реализации проекта "Северный поток-2" в надежде, что газопровод не будет достроен. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Вашингтон уверен, что газопровод несет риски для Европы, поскольку она становится зависимой от российского голубого топлива. Кроме того, наша труба угрожает Украине, что "глубоко волнует многих немцев", подчеркнул Помпео.

Заокеанский дипломат надеется, что "СП-2" не будет завершен.

"Мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению, из-за того, что произошло с (оппозиционером Алексеем) Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа", – сказал Помпео в интервью изданию Bild.

Американец не стал требовать остановить "Северный поток" и заблокировать советскую трубу Уренгой-Помары-Ужгород, которая проложена, в том числе, по территории Украины. Впрочем, возможно скоро и до них доберутся штатовские радетели за энергонезависимость европейцев от российского газа. Или радетели за зависимость потребителей Старого света от США, о чем мечтают в Вашингтоне.

Напомним, строительство "СП-2" заморожено с конца прошлого года – из-за страха американских санкций место укладки труб в Балтийском море покинуло судно швейцарской компания Allseas. Сейчас, по предположениям СМИ, к достройке оставшихся чуть более 100 км газопровода готовят российские трубоукладчики и корабли снабжения. По мнению отечественных экспертов, проект может быть закончен ближе к 2022 году.

