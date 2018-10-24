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Вашингтон снимет санкции с Рогозина, чтобы позвать его на форум NASA

24 октября 2018, 12:09  •  72 • Политика
Главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина пригласили в США в начале 2019 года для обсуждения совместных проектов с NASA.
В NASA рассказали, для чего попросили администрацию США снять санкции с Дмитрия Рогозина. По словам пресс-секретаря аэрокосмического агентства Меган Пауэрс, глава Роскосмоса в начале 2019 года должен принять участие в совместном форуме со своим американским коллегой.
Пауэрс не смогла назвать дату и место проведения мероприятия, однако подтвердила, что глава NASA Джим Брайденстайн твердо намерен поучаствовать в публичном мероприятии вместе с Рогозиным.
Представитель агентства заверила, что NASA будет стремиться к мирному освоению космоса и сотрудничать с Россией в этом направлении.
Ранее СМИ сообщили, что администрация США рассматривает возможность временного снятия санкций с Дмитрия Рогозина по запросу NASA, напоминает РИА "Новости".

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