Вашингтон снимет санкции с Рогозина, чтобы позвать его на форум NASA

Главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина пригласили в США в начале 2019 года для обсуждения совместных проектов с NASA.

В NASA рассказали, для чего попросили администрацию США снять санкции с Дмитрия Рогозина. По словам пресс-секретаря аэрокосмического агентства Меган Пауэрс, глава Роскосмоса в начале 2019 года должен принять участие в совместном форуме со своим американским коллегой.

Пауэрс не смогла назвать дату и место проведения мероприятия, однако подтвердила, что глава NASA Джим Брайденстайн твердо намерен поучаствовать в публичном мероприятии вместе с Рогозиным.

Представитель агентства заверила, что NASA будет стремиться к мирному освоению космоса и сотрудничать с Россией в этом направлении.

Ранее СМИ сообщили, что администрация США рассматривает возможность временного снятия санкций с Дмитрия Рогозина по запросу NASA, напоминает РИА "Новости".