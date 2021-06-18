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Вашингтон случайно "подыграл" главному врагу: "США не сдержали слово, но…"

18 июня 2021, 18:00  •  63 • Политика
Вашингтон случайно "подыграл" главному врагу - Ирану. Выйдя из ядерной сделки и усилив прессинг в отношении исламской республики, он, сам того не желая, сделал страну ещё более независимой, подчеркнул Алиреза Джафари: "США не сдержали слово, но…"
Президент оргкомитета выставки ЕАЭС "Евразия" (Иран) Алиреза Джафари в программе "Без цензуры" на телеканале Царьград рассказал о нынешних отношениях Тегерана с Вашингтоном.
Он заметил, что власти США, выйдя из ядерной сделки, фактически сами подтолкнули Иран к укреплению связей с Россией и Китаем. То есть данный шаг американцев стал их геополитической ошибкой.
Выход Соединённых Штатов из ядерной сделки, то, что они не сдержали слово, и подчинение Европы Америке имело в том числе и положительные импульсы для нашей страны. Несмотря на жесточайшие санкции, максимальный прессинг и давление, мы имели и положительные моменты, положительные плоды, - подчеркнул собеседник "Первого русского".
Данное давление, особенно в последние четыре года, послужило причиной того, что Иран пошёл в сторону независимости и полностью исключил какую-либо подчинённость западным странам.
Негативные отношения с США привели к сокращению импорта продукции с Запада. Это дало Тегерану возможность "посмотреть на Восток" и увеличить объёмы сотрудничества и товарооборота с азиатскими странами и Россией.
Это спровоцировал сам Вашингтон - своими санкциями и прессингом, которому подверглась исламская республика, резюмировал Джафари.

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