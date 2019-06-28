«Вашингтон решает за Европу»: почему глава Пентагона назвал Россию и Китай стратегическими соперниками США

В долгосрочной перспективе Россия и Китай останутся конкурирующими державами для Соединённых Штатов, и это положение зафиксировано в директивном документе США — Стратегии национальной обороны. Об этом заявил и. о. главы Пентагона Марк Эспер. Он вновь обвинил Москву в якобы имеющем место нарушении ДРСМД, обосновав таким образом ведущиеся работы по созданию новых «неядерных» ракет. Кроме того, Эспер заявил, что Вашингтон планирует укреплять противоракетную оборону стран альянса для противодействия «российским крылатым ракетам». Эксперты отмечают, что подобные заявления укладываются в проводимую американскими властями политику, однако в сложившейся ситуации США фактически решают за Европу, будет ли на её территории размещено новое ракетное вооружение.

Выступление и. о. министра обороны США Марка Эспера в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Reuters © Francois Walschaerts

Россия и Китай в долгосрочной перспективе останутся стратегическими соперниками Соединённых Штатов. Такое заявление сделал и. о. главы Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Стратегия национальной обороны США по-прежнему является нашим директивным документом. В ней сказано, что мы живём в новую эпоху конкуренции великих держав. Россия и Китай остаются нашими конкурентами в долгосрочной перспективе. Второе: задача министерства (обороны. — RT) по-прежнему ясна — сдерживать конфликты, а при необходимости — сражаться и побеждать на поле боя», — сказал Эспер.

Министр обвинил Россию в том, что сегодня она якобы является «подстрекателем агрессии» в Европе и пытается «получить власть над своими соседями», а также вмешивается в суверенные демократические процессы этих стран.

Эспер также констатировал, что Россия проводит «мощную кампанию» по модернизации своих вооружённых сил, включая совершенствование ядерной триады. В связи с этим и. о. главы Пентагона обвинил Москву в том, что она якобы нарушает Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), производя и размещая ракету 9М729, из-за чего Вашингтон и НАТО должны «предпринимать шаги для противостояния этому военному потенциалу».

По его словам, держа в уме возможное прекращение действия соглашения, Соединённые Штаты ведут разработку неядерных ракет с «предусмотренным ДРСМД радиусом действия», а также планируют укреплять противоракетную оборону стран Североатлантического альянса для противостояния любым типам российских крылатых ракет.

Эспер добавил, что консультации на этот счёт продолжатся в ближайшее время, однако отметил, что США не планируют размещать в Европе новые баллистические ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками.

Ранее аналогичные заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвавший Москву «вернуться к соблюдению ДРСМД». По его словам, в ходе переговоров высокопоставленных представителей альянса и заседания Группы ядерного планирования НАТО был согласован «комплекс ответных мер» по сдерживанию России.

Однако именно Соединённые Штаты первыми вышли из Договора РСМД.

Об этом, в частности, напомнил президент России Владимир Путин в интервью The Financial Times.

«Теперь в одностороннем порядке также фактически вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России», — подчеркнул президент.

«Оправдать разрушение системы коллективной безопасности»

Комментируя последние заявления Марка Эспера, глава Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT обратил внимание на то, что сейчас Вашингтон фактически решает за Европу, будут ли размещено на её территории новое ракетное вооружение.

«США решают за Европу, будут ли размещены новые ракеты на её территории. Это многое говорит о восприятии американцами суверенности европейских государств, — отметил эксперт. — США сейчас будут шквально обвинять Россию в нарушении ДРСМД. Наши попытки привести доказательную базу не были и не могут быть успешными, потому что США выдумали эти нарушения, чтобы оправдать отказ от ДРСМД и разрушение системы коллективной безопасности».

Эксперт добавил, что в погоне за собственными целями, включая переизбрание на второй срок, президент США Дональд Трамп планомерно разрушает существующие международные соглашения, оказывая поддержку американскому военно-промышленному комплексу. Однако такими действиями он фактически «бросает мир в пучину гонки вооружений», уверен Мухин.

В свою очередь, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин констатировал, что первое для Эспера посещение столь представительного форума после вступления в должность и. о. главы Пентагона потребовало от него довольно громких заявлений.

«Все они были сделаны в фарватере той внешнеполитической линии, которую обозначили и Белый дом, и Трамп, оказавший ему доверие и ждущий от него феерической работы. Феерическая работа и началась. Следовательно, первое и самое основное — повторение тех постулатов, которые выдвинул его президент», — отметил эксперт.

Собеседник RT добавил, что в сложившейся ситуации есть определённое противоречие: и Трамп, и Столтенберг говорили, что ракеты средней дальности не будут размещаться на территории Европы, однако на шести американских базах в неядерных европейских государствах находятся боеприпасы обновлённой модификации. И контроль над этим вооружением осуществляется в Вашингтоне, подчеркнул политолог.

«Это противоречивое заявление характеризует ту внешнеполитическую линию, которую Вашингтон проводит в Европе», — отметил Кошкин.

«Есть определённое усиление военного потенциала, не столь стремительное, как было во времена холодной войны, но тенденция к незначительному, но нарастающему расширению существует. Это связано с политикой, которая направлена на экономическое обуздание европейских государств и на то, чтобы они ни в коем случае не разворачивали европейскую армию», — подытожил эксперт.