Вашингтон разрешил семьям американских дипломатов покинуть Россию

Госдепартамент США разрешил семьям американских дипломатов покинуть Россию. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

В документе уточняется, что Госдепартамент оставляет в силе ранее опубликованные рекомендации для граждан США "не путешествовать в Россию". В частности, Вашингтон призывает американцев "не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус". Причиной названы якобы имеющие место "терроризм", "похищения людей" и "риск гражданских беспорядков". Также рекомендуется не посещать Крым в связи с "оккупацией Россией украинской территории".

При этом 5 августа документ дополнен разрешением от Госдепартамента на "добровольный отъезд членов семей госслужащих США" из России. Никаких пояснений при этом не приводится.