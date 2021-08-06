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Вашингтон разрешил семьям американских дипломатов покинуть Россию

06 августа 2021, 10:50  •  249 • Политика
Госдепартамент США разрешил семьям американских дипломатов покинуть Россию. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.
В документе уточняется, что Госдепартамент оставляет в силе ранее опубликованные рекомендации для граждан США "не путешествовать в Россию". В частности, Вашингтон призывает американцев "не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус". Причиной названы якобы имеющие место "терроризм", "похищения людей" и "риск гражданских беспорядков". Также рекомендуется не посещать Крым в связи с "оккупацией Россией украинской территории".
При этом 5 августа документ дополнен разрешением от Госдепартамента на "добровольный отъезд членов семей госслужащих США" из России. Никаких пояснений при этом не приводится.

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