Вашингтон расписался в бессилии? У США возникли проблемы с санкциями против России

По словам О'Брайена, в последнее время антироссийские санкции вводятся столь стремительно, что у Вашингтона практически не осталось возможности для введения новых ограничений.

Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась в отношениях не только с Москвой, но и с Ираном.

О'Брайен признался, что Вашингтон "очень мало что ещё может сделать", однако добавил, что Америка продолжает изучать все варианты, чтобы "сдержать Россию и Иран".

Кроме того, по словам О'Брайена, США всерьёз задумываются о введении новых санкций против Китая и других стран, которые могут оказать влияние, по мнению Белого дома, на выборы президента США.