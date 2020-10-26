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Вашингтон расписался в бессилии? У США возникли проблемы с санкциями против России

26 октября 2020, 10:10  •  166 • Политика
Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен фактически расписался в бессилии Вашингтона, заявив, что у Белого дома почти не осталось возможностей ввести новые санкции против России.
По словам О'Брайена, в последнее время антироссийские санкции вводятся столь стремительно, что у Вашингтона практически не осталось возможности для введения новых ограничений.
Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась в отношениях не только с Москвой, но и с Ираном.
О'Брайен признался, что Вашингтон "очень мало что ещё может сделать", однако добавил, что Америка продолжает изучать все варианты, чтобы "сдержать Россию и Иран".
Кроме того, по словам О'Брайена, США всерьёз задумываются о введении новых санкций против Китая и других стран, которые могут оказать влияние, по мнению Белого дома, на выборы президента США.

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