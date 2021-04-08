«Вашингтон пытается маневрировать»: как проходят переговоры США и Ирана по отмене санкций

США готовы пойти на смягчение санкционных ограничений в отношении иранской стороны, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. При этом он подчеркнул, что призывать Соединённые Штаты «к односторонним шагам или к примирительным инициативам, не имеющим аналогов со стороны Ирана, неконструктивно». Как предполагают эксперты, Тегеран не согласится на такие полумеры Вашингтона. Если США не пойдут на снятие ограничений, введённых после выхода Вашингтона из СВПД, рассчитывать на большой прогресс в переговорах по ядерной сделке не стоит, считают аналитики.

Вашингтон готов к отмене лишь части односторонних санкций в отношении Ирана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

«Нам потребуется пойти на смягчение санкций, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий», — сказал Прайс.

При этом он отметил, что призывать Соединённые Штаты «к односторонним шагам или к примирительным инициативам, не имеющим аналогов со стороны Ирана, неконструктивно».

«По сути, нам стоит отсеять максималистские требования о том, что США должны всё делать первыми и только затем ждать ответных действий от Ирана. Мне кажется, такое предложение вряд ли можно назвать жизнеспособным. Мы ожидаем услышать — опять же не напрямую, а в первую очередь через наших европейских союзников — конструктивные предложения насчёт того, каким образом мы можем прийти к желаемому конечному результату», — сообщил Прайс.

По его словам, США убеждены, что «даже с таким государством, как Иран», с которым у американской стороны «имеются колоссальные и глубокие разногласия», Вашингтон может «трезво, основываясь на принципах, вести переговоры».

Представитель Госдепа также сообщил, что пока Соединённые Штаты будут продолжать сотрудничать со своими партнёрами и союзниками по всему миру «для обеспечения исполнения» санкционного режима против исламской республики.

«Если мы путём подписания обоюдного соглашения придём к тому, что санкции будет приемлемо снять, мы это сделаем — при условии, что Иран тоже вернётся к соблюдению сделки. Но очевидно, что этот момент ещё не настал, поэтому в целом и в стратегическом плане это та область, в которой у нас совпадают интересы и с Россией, и с Китаем», — отметил он.

Старт переговоров

Накануне в Вене прошло заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий. От Соединённых Штатов в столицу Австрии прибыл спецпосланник Госдепартамента по Ирану Роберт Малли, однако прямых контактов между представителями США и исламской республики встреча не предусматривала.

Как заявил во время саммита заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, исламская республика «полностью готова остановить корректирующие меры в ядерной сфере и вернуться к полному соблюдению СВПД» после того, как удостоверится в том, что санкции США «сняты».

Уже после заседания он заявил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

«Переговоры в Вене прошли конструктивно… Следующая встреча состоится в пятницу», — цитирует Аракчи агентство Reuters.

Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене

Reuters

© EU Delegation in Vienna/Handout

Он также добавил, что Тегеран не будет приостанавливать обогащение урана до уровня в 20% в обмен на разморозку $1 млрд иранских средств, которые были заблокированы в других странах из-за восстановления американских санкций в 2018 году.

Как заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, встреча совместной комиссии по СВПД «завершилось вполне успешно».

«Двум экспертным группам — по снятию санкций и по ядерным вопросам — поручено составить перечни шагов, которые должны быть предприняты для возвращения к полному выполнению СВПД. Эксперты приступают к работе немедленно», — написал он на своей странице в Twitter.

Встреча Совместной комиссии по #СВПД завершилось вполне успешно. Двум экспертным группам - по снятию санкций и по ядерным вопросам- поручено составить перечни шагов, которые должны быть предприняты для возвращения к полному выполнению СВПД. Эксперты приступают к работе немедленно — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 6, 2021

Вместе с тем Ульянов сообщил, что «нельзя исключать» восстановления ядерной сделки в текущем году.

«Я бы даже сказал, что всё-таки задача состоит сделать это гораздо раньше, потому что если не будет существенного прогресса до конца мая, то у нас опять возникнут проблемы с проверками по линии Международного атомного агентства (Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). — RT) в Иране. А этого допускать не хотелось бы», — сказал он.

При этом Ульянов отметил, что стороны во время переговоров «наконец перешли от общих слов о важности восстановления СВПД к конкретной работе».

«В принципе, всё будет происходить очень сложно, это ясно уже сейчас. Но, мне кажется, есть реальные основания ожидать, что результат может быть положительным», — приводит его слова ТАСС.

Постпред РФ также напомнил, что ввиду отсутствия прямых контактов Вашингтон и Тегеран взаимодействуют через посредников.

«Представитель Евросоюза будет играть ключевую роль контактного лица в челночных контактах между иранцами и американцами, но Россия тоже может включаться, как и любой другой участник соглашения», — пояснил дипломат.

На следующий день после заседания, 7 апреля, Арагчи заявил, что Тегеран остановит переговоры по ядерной сделке, если противоположная сторона будет стремиться тянуть время или преследовать другие цели. Об этом сообщает информационное агентство Nournews.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга подчеркнул, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана, в том числе те, которые несовместимы с ядерной сделкой.

«Мы готовы предпринять необходимые шаги для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе путём отмены санкций, которые идут вразрез с СВПД», — сказал он.

Напомним, в 2015 году Иран и группа из шести стран (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) подписали соглашение, которое должно было урегулировать вопрос иранской ядерной программы, — Совместный всеобъемлющий план действий. По договору иранская сторона обязана была отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на снятие с республики санкций, которые ввели ранее Совет Безопасности ООН, Соединённые Штаты и Евросоюз.

Однако в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки. Администрация 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который тогда был у власти, объяснила своё решение тем, что Тегеран якобы нарушал условия СВПД. При этом остальные стороны соглашения и МАГАТЭ не раз заявляли о выполнении Ираном всех договорённостей в рамках сделки.

После выхода США из договора американская сторона возобновила действие санкций против республики и ввела новые рестрикции. В качестве ответной меры Тегеран в 2019 году сообщил о начале поэтапного сокращения своих обязательств по СВПД.

Действующий глава Белого дома Джо Байден пообещал вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Об этом заявил на тот момент его будущий советник по нацбезопасности Джейк Салливан ещё до инаугурации Байдена, на форуме WSJ CEO Council в декабре 2020 года. По словам Салливана, цель Вашингтона — заставить Иран выполнять условия изначальных договорённостей.

«Поменяли риторику»

Как напомнил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, изначально Вашингтон не хотел даже частично отменять односторонние санкции против Ирана.

«Теперь же они поменяли риторику и допускают снятие части ограничений, которые были введены после выхода США из ядерной сделки при Трампе. Вашингтон готов на этот шаг в надежде изменить позицию Ирана, который хочет полной отмены рестрикций и возвращения к исходным позициям. Требование иранской стороны логично и понятно. ИРИ обоснованно заявляет о несправедливости американского подхода. А вот Вашингтон сейчас пытается маневрировать», — заявил эксперт в беседе с RT.

Госдеп США

AFP

© MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, в свою очередь, предположил, что в настоящее время Вашингтон «посылает Тегерану некие сигналы, говорящие о готовности США освободить целый ряд замороженных активов Ирана в самых разных регионах».

«В то же время мы прекрасно понимаем, что Иран, который присутствует в Сирии, который отправляет туда своих военных советников, очень сильно мешает планам Соединённых Штатов, поэтому это такая политика кнута и пряника. И говорить о том, что в ближнесрочной перспективе американские санкции в отношении республики будут отменены, не приходится», — отметил он в разговоре с RT.

Рогулёв пояснил, что Трамп поставил администрацию Байдена «в нелёгкое положение».

«Одно дело — вводить санкции против Ирана, а совсем другое — отменять их. Некоторые конгрессмены и часть американского общества могут расценить это как ослабление давления на врага Соединённых Штатов», — сказал аналитик.

Для Ирана же важно добиться от США полного снятия санкций, отметил Рогулёв.

«Тогда у иранцев руки окажутся развязаны, и они смогут более эффективно восстанавливать свою экономику и развивать страну. Тегеран не согласен на полумеры, которые предлагает ему Вашингтон», — констатировал эксперт.

Данюк со своей стороны подчеркнул, что Иран, несмотря на то давление, которое оказывается на его экономику со стороны США, «имеет определённый запас прочности».

«Если США продолжат давить, говоря о каких-то максимальных условиях, то Тегеран может с лёгкостью заморозить процесс переговоров по СВПД», — сказал аналитик.

Рогулёв же резюмировал, что, если Соединённые Штаты в конечном итоге не захотят снять санкции с Ирана, ведённые после их выхода из СВПД, «рассчитывать на большой прогресс в переговорах по ядерной сделке не приходится».