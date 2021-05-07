Вашингтон проверил Зеленского на преданность

Приезд высших чиновников Госдепа в Киев — заранее запланированная русофобская акция. Госсекретарь Энтони Блинкен прямым текстом назвал внешней угрозой Украины Россию. Также вся эта показушная встреча адресована союзникам НАТО, дескать посмотрите, Вашингтон не намерен отступать от жесткого курса в отношении Москвы.Одним словом, Блинкен дал понять, кто в доме хозяин. Он приехал в Киев, чтобы убедиться в беспрекословном преклонении Зеленского США.«Вопросы Украины рассматриваются Соединенными Штатами только в контексте отношений с Россией. Какие-то стратегические подвижки США в отношениях с Украиной возможны только после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина», – сказал киевский политолог, глава украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев газете ВЗГЛЯД.По словам Золотарева, доходило до смешного. Во фракции «Европейская солидарность», которой руководит экс-президент Петр Порошенко, попытались использовать фотографию 2015 года и выдать тогдашнюю встречу Порошенко с Блинкеном за вчерашнюю, рассказать, что Блинкен в первую очередь встретился с ним.Так, госсекретарь США произвел миру эффект сутенерского ревизора в борделе, хотя от него ожидалось несколько большее. Что на самом деле он привез на вожделенные плантации, посмотрим чуть позже - у укров никакая тайна долго не живет.