Вашингтон проспонсирует "новую историю" в Венгрии. О "плохих русских" и "хорошей демократии"

В частности, посольство США в Будапеште запланировало финансирование проектов, способствующих "правдивому признанию" трагических событий Второй мировой войны, холокоста и послевоенного периода. Выдержки из документа привёл RT.

Американцы намерены рассказать венграм о жестокости в стране во времена войны и при "тирании СССР".

Как говорится в документе, проекты должны быть сконцентрированы "на свидетельствах очевидцев" и "личном опыте", рассказывая в том числе о проявлениях человечности и неповиновения фашистам. Кроме того, США намерены рассказать "об актах жестокости и коллаборационизма, имевших место во времена холокоста, Второй мировой войны, а также при тирании Советского Союза", сказано в документе.

Также Вашингтон намерен задействовать американских экспертов, которые помогут разобраться и понять "западные принципы демократии".

На каждую программу планируется выделить до $25 тыс.