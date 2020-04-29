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Вашингтон проспонсирует "новую историю" в Венгрии. О "плохих русских" и "хорошей демократии"

29 апреля 2020, 15:10  •  78 • Политика
Вашингтон проспонсирует в Венгрии "новую историю". По "случайному совпадению" американцы решили рассказать венграм о "плохих русских" и очень "хорошей демократии".
В частности, посольство США в Будапеште запланировало финансирование проектов, способствующих "правдивому признанию" трагических событий Второй мировой войны, холокоста и послевоенного периода. Выдержки из документа привёл RT.
Американцы намерены рассказать венграм о жестокости в стране во времена войны и при "тирании СССР".
Как говорится в документе, проекты должны быть сконцентрированы "на свидетельствах очевидцев" и "личном опыте", рассказывая в том числе о проявлениях человечности и неповиновения фашистам. Кроме того, США намерены рассказать "об актах жестокости и коллаборационизма, имевших место во времена холокоста, Второй мировой войны, а также при тирании Советского Союза", сказано в документе.
Также Вашингтон намерен задействовать американских экспертов, которые помогут разобраться и понять "западные принципы демократии".
На каждую программу планируется выделить до $25 тыс.

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