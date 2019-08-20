«Вашингтон проспал Арктику»: с чем связаны заявления Трампа о возможной покупке Гренландии

Гренландия интересует США прежде всего в контексте соперничества в Арктике с Россией и Китаем. Так эксперты прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о том, что в Белом доме действительно обсуждался вопрос возможного приобретения острова. Американский лидер отметил, что Гренландия представляет для Вашингтона стратегический интерес, однако её покупка в данный момент не входит в число приоритетных задач. Аналитики считают, что сам факт таких обсуждений говорит о смене миропорядка, и теперь вопросы территориальной экспансии вновь оказываются на повестке дня.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в его администрации действительно обсуждался вопрос приобретения Гренландии. Таким образом в ходе пресс-конференции в Нью-Джерси он прокомментировал просочившуюся на днях в СМИ информацию о возможности покупки автономной территории, входящей в состав Дании.

«Мы просто обсуждали эту тему. Остров принадлежит Дании, нашему надёжному союзнику, которого мы защищаем, как и многие страны мира. Возникла идея (покупки. — RT), и она, естественно, показалось мне интересной в стратегическом плане. Мы были заинтересованы в покупке и поднимем этот вопрос», — заявил глава государства.

Президент отметил, что на данный момент эта тема не является приоритетной для его администрации, однако её обсуждение продолжится.

«По факту это была бы очень крупная сделка с недвижимостью. Дания терпит большие убытки, поскольку на содержании Гренландии теряет почти $700 млн в год. Выходит, ей это крайне невыгодно. Стратегически это было бы отличное приобретение для США», — добавил Трамп.

Хозяин Белого дома сообщил также, что в скором времени, возможно, посетит Данию, хотя теоретическая покупка Гренландии не будет целью поездки.

Позднее Трамп опубликовал в своём Twiter-аккаунте шутливую запись, в которой разместил коллаж, на котором изображён небоскрёб Trump Tower на побережье одного из заливов, и пообещал «не делать этого с Гренландией».

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

В середине августа сообщение о том, что Трамп якобы интересуется покупкой этого крупнейшего в мире острова, опубликовала газета The Wall Street Journal. Издание ссылалось на собственные источники в Белом доме, по данным которых глава государства поднимал этот вопрос в разговорах со своими советниками и даже просил провести правовую оценку такого шага.

Эту информацию подтвердил также и глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, отметив при этом, что никакой конкретики в этом вопросе пока нет.

«Прогнозировать сейчас не хочу. Говорю лишь, что президент, который разбирается в приобретении недвижимости, хочет рассмотреть потенциальную покупку Гренландии», — сказал он.

Советник Трампа также напомнил, что возможность приобретения Гренландии рассматривали и предыдущие администрации США.

«Много лет назад Гренландию хотел купить Гарри Трумэн. Гренландия принадлежит Дании. Дания — союзник. Гренландия занимает стратегическое место, и там много ценных ископаемых ресурсов», — добавил Кадлоу.

Публикация в The Wall Street Journal вызвала бурный отклик в Дании и в самой Гренландии. Многие политики восприняли эту новость с иронией, назвав такие идеи шуткой. Ситуацию прокомментировали и в гренландском МИД, в официальном заявлении которого отмечалось, что остров открыт для сотрудничества, но не продажи.

Схожую точку зрения выразил и министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

«Правительство Гренландии чётко заявило, что Гренландия не продаётся, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли. И такой подход полностью разделяет датское правительство. Гренландия не продаётся за доллары, рубли или другие валюты», — заявил он.

Своё слово по этому поводу сказала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, также отвергнув возможность продажи острова.

«Гренландия не для продажи. Гренландия не датская. Гренландия является гренландской. Я действительно надеюсь, что это (идея покупки острова. — RT) было сказано не всерьёз», — отметила премьер.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Reuters

© Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Новый миропорядок

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, сегодня приобретение новых территорий — задача крайне сложная, поэтому вопрос вероятной покупки Гренландии — тема не ближайших месяцев и даже лет.

«Это сложно будет сделать со всех точек зрения. Покупка территории осуществлялась в последний раз, мне кажется, ещё в XIX веке. Для такого рода трансферов территорий нет правовой базы», — сказал собеседник RT.

Вместе с тем, по его словам, тот факт, что подобная тема была поднята на самом высоком уровне, свидетельствует о том, что миропорядок, при котором такие сделки были невозможны, уходит в прошлое.

«Этим было показано, что старый миропорядок, при котором продажа территорий невозможна, приказал долго жить. Что в современном мире всё будет по-другому, и территориальные приращения вполне возможны», — заявил Дробницкий.

Эксперт обратил внимание на то, что ещё десять лет назад, когда идеологи глобализации твердили, что государства и границы утратили свою значимость, такое обсуждение было сложно себе представить.

«Нужно относиться к этому серьёзно: к освоению территорий и даже к территориальной экспансии сейчас в мире совершенно другое отношение, нежели было десять лет назад», — отметил он.

В свою очередь, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РАН Константин Блохин считает, что это заявление Трампа может быть попыткой проверить реакцию на такую инициативу как в США, так и за их пределами.

«Это также может быть зондированием почвы, чтобы проверить отношение к этому в США и Дании. Своеобразное окно Овертона», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Борьба за Арктику

Политолог Дмитрий Дробницкий также указал на то, что вопрос покупки Гренландии стоит рассматривать в контексте соперничества в арктической зоне. По его словам, сегодня Китай активно инвестирует в Гренландию, чтобы получить таким образом выход к Арктике, и Вашингтон этим недоволен.

«Это попытка противодействовать Китаю, который вложил в Гренландию уже много миллиардов. Там есть урановый рудник, который разрабатывается при прямом участии Китая, аэродромы, заводы, которые построены также при участии Китая. А для Пекина это важный момент — он очень хочет иметь точку входа в Арктику», — сказал политолог.

Собеседник RT также указал на значимость Гренландии в контексте Северного морского пути, который в последние годы приобретает всё большее значение. Так, за последние 20 лет объём ежегодных грузоперевозок по нему увеличился в десять раз, достигнув 18 млн тонн, а в 2019 году может достичь 26—30 млн тонн.

«Это имеет отношение к логистическим возможностям Арктики, поскольку с одной стороны над выходом к Северному морскому пути нависает Аляска, а с другой появляется ещё и Гренландия в качестве контролирующей точки. Возможно, в этом есть указание на то, что выход на обе точки есть не только у России, но и у США, то есть Северный морской путь не будет являться исключительной экономической зоной России и можно попытаться сделать из него зону международную», — отметил Дробницкий.

По мнению Блохина, в США многие согласны, что в своё время «Вашингтон проспал Арктику» и, в частности, активную деятельность Москвы в регионе.

«Они считают, что Россия не просто лидирует, но доминирует в Арктике. У России несравнимо более мощный ледокольный флот, состоящий из десятков судов. У США в эксплуатации есть всего несколько ледоколов», — подчеркнул аналитик, добавив, что Вашингтон также раздражает тот факт, что Россия готова сотрудничать с Китаем в этой области.

Блохин также указал на то, что, помимо всё увеличивающегося из-за таяния льдов значения Северного морского пути, Арктика привлекает к себе внимание своими месторождениями полезных ископаемых. По его словам, в условиях истощения других более доступных источников ресурсов борьба за них будет лишь обостряться. Также эта зона имеет стратегическое значение в случае гипотетического конфликта России и США, поскольку через неё пролегает кратчайший путь от Москвы до Вашингтона, отметил он.

«Поэтому Трамп из-за стратегической значимости Арктики будет пытаться пролоббировать эту идею», — добавил Блохин, комментируя вероятную покупку Гренландии.

Американский ледокол Polar Star

Reuters

© U.S. Coast Guard/Handout

Деньги найдутся

Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что гипотетическая покупка Гренландии обойдётся США в колоссальную сумму. Однако они полагают, что в случае необходимости у Вашингтона не будет проблем найти на это средства.

«Деньги найдутся. Очевидно, что если у них нашлись средства на войны в Ираке и Афганистане, которые оцениваются в триллионы долларов за 15 лет, то с этим проблем у них не будет», — считает Блохин.

Схожую точку зрения разделяет и Дробницкий, по словам которого, Вашингтон пока не испытывает проблем с источниками финансирования.

«У США ровно столько денег, сколько им дадут в долг. А все пока ещё дают, — сказал эксперт. — Все страны хранят деньги в гособлигациях США, они боятся обрушить этот рынок».

«США пока могут пользоваться возможностями нынешней финансовой системы. Недавно там был принят дефицитный бюджет и поднят потолок госдолга, причём очень быстро и тихо, несмотря на жуткое противостояние демократов Трампу, поэтому до выборов у Трампа нет никаких проблем с заимствованиями», — указал политолог.

Дробницкий добавил, что в том случае, если Вашингтон сделает выбор в пользу долгосрочной аренды, США могут предложить Копенгагену совместно разрабатывать арктические ресурсы, так как в одиночку Дания с этим справиться не сможет. Однако при этом в США поставят условие «прогнать» из Гренландии Китай, полагает эксперт.

«Если речь пойдёт о долгосрочной аренде, то будут инвестиции, Дании могут пообещать совместный доступ к богатствам Арктики, так как сама Дания там ничего не потянет, а Гренландия в долгах как в шелках очень давно, ещё с кризиса еврозоны 2011 года. У них огромные богатства потенциальные, но самостоятельно освоить их они не могут. Поэтому они могут сделать такое предложение, но при условии, что китайцы оттуда уйдут», — сказал аналитик, назвав это наиболее вероятным сценарием развития событий.

Гренландия

globallookpress.com

© Christof Mattes, via www.imago-images.de

Что скажет ЕС

Касаясь возможных проблем, которые могут возникнуть на пути гипотетической передачи Гренландии США, эксперты напомнили, что этот вопрос затрагивает интересы Брюсселя, поскольку Дания входит в ЕС.

«Евросоюз является членом арктического клуба только благодаря Гренландии, поскольку Норвегия в ЕС не входит. Как себя здесь проявит ЕС, сможет ли он вмешаться в эти переговоры и поставить свои условия, блокировать эту сделку? Получится ли у него встрепенуться и начать вкладывать в арктическую инфраструктуру под угрозой утери Гренландии? Пока что ЕС демонстрирует крайне низкую субъектность», — заявил Дробницкий.

При этом он назвал довольно неубедительной реакцию Дании на инициативу Трампа. В таких случаях, считает политолог, государства, как правило, делают гораздо более жёсткие заявления.

«Они не заявили, что это не соответствует международному праву, не выразили протест… Решительность заявлений датчан я бы здесь поставил под очень большой вопрос. Не так делают решительные заявления. Например, Япония и Россия каждый раз обмениваются дипломатическими нотами по поводу Курил. Премьер России приезжает на остров — нота МИДа Японии. Япония изобразила в газетах Курилы японской территорией — нота нашего МИДа. Это решительное реагирование, а в данном случае такого реагирования продемонстрировано не было», — сказал эксперт.

В свою очередь, Блохин усомнился в том, что Брюссель может попытаться каким-то образом противодействовать США, если вопрос о продаже Гренландии окажется на повестке дня. По его словам, Евросоюз, вероятно, будет «возмущаться», но ни на какие практические шаги не пойдёт.

«США и Европа — это части одного целого. У них могут быть трения, разногласия по многим вопросам, но фундаментальных противоречий, которые могли бы заставить Европу отвернуться и пойти против Америки (тем более, что для этого нужны возможности, нужно увеличивать свою политическую субъектность), — там нет. Европа всё же связывает своё будущее с США», — заключил он.