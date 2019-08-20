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«Вашингтон проспал Арктику»: с чем связаны заявления Трампа о возможной покупке Гренландии
20 августа 2019, 12:39 • 144 • В мире
Гренландия интересует США прежде всего в контексте соперничества в Арктике с Россией и Китаем. Так эксперты прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о том, что в Белом доме действительно обсуждался вопрос возможного приобретения острова. Американский лидер отметил, что Гренландия представляет для Вашингтона стратегический интерес, однако её покупка в данный момент не входит в число приоритетных задач. Аналитики считают, что сам факт таких обсуждений говорит о смене миропорядка, и теперь вопросы территориальной экспансии вновь оказываются на повестке дня.
Гренландия globallookpress.com © Egmont Strigl/imageBROKER.com
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в его администрации действительно обсуждался вопрос приобретения Гренландии. Таким образом в ходе пресс-конференции в Нью-Джерси он прокомментировал просочившуюся на днях в СМИ информацию о возможности покупки автономной территории, входящей в состав Дании.
«Мы просто обсуждали эту тему. Остров принадлежит Дании, нашему надёжному союзнику, которого мы защищаем, как и многие страны мира. Возникла идея (покупки. — RT), и она, естественно, показалось мне интересной в стратегическом плане. Мы были заинтересованы в покупке и поднимем этот вопрос», — заявил глава государства.
Президент отметил, что на данный момент эта тема не является приоритетной для его администрации, однако её обсуждение продолжится.
Хозяин Белого дома сообщил также, что в скором времени, возможно, посетит Данию, хотя теоретическая покупка Гренландии не будет целью поездки.
Позднее Трамп опубликовал в своём Twiter-аккаунте шутливую запись, в которой разместил коллаж, на котором изображён небоскрёб Trump Tower на побережье одного из заливов, и пообещал «не делать этого с Гренландией».
В середине августа сообщение о том, что Трамп якобы интересуется покупкой этого крупнейшего в мире острова, опубликовала газета The Wall Street Journal. Издание ссылалось на собственные источники в Белом доме, по данным которых глава государства поднимал этот вопрос в разговорах со своими советниками и даже просил провести правовую оценку такого шага.
Эту информацию подтвердил также и глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, отметив при этом, что никакой конкретики в этом вопросе пока нет.
«Прогнозировать сейчас не хочу. Говорю лишь, что президент, который разбирается в приобретении недвижимости, хочет рассмотреть потенциальную покупку Гренландии», — сказал он.
Советник Трампа также напомнил, что возможность приобретения Гренландии рассматривали и предыдущие администрации США.
«Много лет назад Гренландию хотел купить Гарри Трумэн. Гренландия принадлежит Дании. Дания — союзник. Гренландия занимает стратегическое место, и там много ценных ископаемых ресурсов», — добавил Кадлоу.
Публикация в The Wall Street Journal вызвала бурный отклик в Дании и в самой Гренландии. Многие политики восприняли эту новость с иронией, назвав такие идеи шуткой. Ситуацию прокомментировали и в гренландском МИД, в официальном заявлении которого отмечалось, что остров открыт для сотрудничества, но не продажи.
Схожую точку зрения выразил и министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.
Своё слово по этому поводу сказала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, также отвергнув возможность продажи острова.
«Гренландия не для продажи. Гренландия не датская. Гренландия является гренландской. Я действительно надеюсь, что это (идея покупки острова. — RT) было сказано не всерьёз», — отметила премьер.
Новый миропорядок
По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, сегодня приобретение новых территорий — задача крайне сложная, поэтому вопрос вероятной покупки Гренландии — тема не ближайших месяцев и даже лет.
«Это сложно будет сделать со всех точек зрения. Покупка территории осуществлялась в последний раз, мне кажется, ещё в XIX веке. Для такого рода трансферов территорий нет правовой базы», — сказал собеседник RT.
Вместе с тем, по его словам, тот факт, что подобная тема была поднята на самом высоком уровне, свидетельствует о том, что миропорядок, при котором такие сделки были невозможны, уходит в прошлое.
«Этим было показано, что старый миропорядок, при котором продажа территорий невозможна, приказал долго жить. Что в современном мире всё будет по-другому, и территориальные приращения вполне возможны», — заявил Дробницкий.
Эксперт обратил внимание на то, что ещё десять лет назад, когда идеологи глобализации твердили, что государства и границы утратили свою значимость, такое обсуждение было сложно себе представить.
«Нужно относиться к этому серьёзно: к освоению территорий и даже к территориальной экспансии сейчас в мире совершенно другое отношение, нежели было десять лет назад», — отметил он.
В свою очередь, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РАН Константин Блохин считает, что это заявление Трампа может быть попыткой проверить реакцию на такую инициативу как в США, так и за их пределами.
Борьба за Арктику
Политолог Дмитрий Дробницкий также указал на то, что вопрос покупки Гренландии стоит рассматривать в контексте соперничества в арктической зоне. По его словам, сегодня Китай активно инвестирует в Гренландию, чтобы получить таким образом выход к Арктике, и Вашингтон этим недоволен.
Собеседник RT также указал на значимость Гренландии в контексте Северного морского пути, который в последние годы приобретает всё большее значение. Так, за последние 20 лет объём ежегодных грузоперевозок по нему увеличился в десять раз, достигнув 18 млн тонн, а в 2019 году может достичь 26—30 млн тонн.
«Это имеет отношение к логистическим возможностям Арктики, поскольку с одной стороны над выходом к Северному морскому пути нависает Аляска, а с другой появляется ещё и Гренландия в качестве контролирующей точки. Возможно, в этом есть указание на то, что выход на обе точки есть не только у России, но и у США, то есть Северный морской путь не будет являться исключительной экономической зоной России и можно попытаться сделать из него зону международную», — отметил Дробницкий.
По мнению Блохина, в США многие согласны, что в своё время «Вашингтон проспал Арктику» и, в частности, активную деятельность Москвы в регионе.
«Они считают, что Россия не просто лидирует, но доминирует в Арктике. У России несравнимо более мощный ледокольный флот, состоящий из десятков судов. У США в эксплуатации есть всего несколько ледоколов», — подчеркнул аналитик, добавив, что Вашингтон также раздражает тот факт, что Россия готова сотрудничать с Китаем в этой области.
Блохин также указал на то, что, помимо всё увеличивающегося из-за таяния льдов значения Северного морского пути, Арктика привлекает к себе внимание своими месторождениями полезных ископаемых. По его словам, в условиях истощения других более доступных источников ресурсов борьба за них будет лишь обостряться. Также эта зона имеет стратегическое значение в случае гипотетического конфликта России и США, поскольку через неё пролегает кратчайший путь от Москвы до Вашингтона, отметил он.
«Поэтому Трамп из-за стратегической значимости Арктики будет пытаться пролоббировать эту идею», — добавил Блохин, комментируя вероятную покупку Гренландии.
Деньги найдутся
Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что гипотетическая покупка Гренландии обойдётся США в колоссальную сумму. Однако они полагают, что в случае необходимости у Вашингтона не будет проблем найти на это средства.
«Деньги найдутся. Очевидно, что если у них нашлись средства на войны в Ираке и Афганистане, которые оцениваются в триллионы долларов за 15 лет, то с этим проблем у них не будет», — считает Блохин.
Схожую точку зрения разделяет и Дробницкий, по словам которого, Вашингтон пока не испытывает проблем с источниками финансирования.
«У США ровно столько денег, сколько им дадут в долг. А все пока ещё дают, — сказал эксперт. — Все страны хранят деньги в гособлигациях США, они боятся обрушить этот рынок».
Дробницкий добавил, что в том случае, если Вашингтон сделает выбор в пользу долгосрочной аренды, США могут предложить Копенгагену совместно разрабатывать арктические ресурсы, так как в одиночку Дания с этим справиться не сможет. Однако при этом в США поставят условие «прогнать» из Гренландии Китай, полагает эксперт.
«Если речь пойдёт о долгосрочной аренде, то будут инвестиции, Дании могут пообещать совместный доступ к богатствам Арктики, так как сама Дания там ничего не потянет, а Гренландия в долгах как в шелках очень давно, ещё с кризиса еврозоны 2011 года. У них огромные богатства потенциальные, но самостоятельно освоить их они не могут. Поэтому они могут сделать такое предложение, но при условии, что китайцы оттуда уйдут», — сказал аналитик, назвав это наиболее вероятным сценарием развития событий.
Что скажет ЕС
Касаясь возможных проблем, которые могут возникнуть на пути гипотетической передачи Гренландии США, эксперты напомнили, что этот вопрос затрагивает интересы Брюсселя, поскольку Дания входит в ЕС.
«Евросоюз является членом арктического клуба только благодаря Гренландии, поскольку Норвегия в ЕС не входит. Как себя здесь проявит ЕС, сможет ли он вмешаться в эти переговоры и поставить свои условия, блокировать эту сделку? Получится ли у него встрепенуться и начать вкладывать в арктическую инфраструктуру под угрозой утери Гренландии? Пока что ЕС демонстрирует крайне низкую субъектность», — заявил Дробницкий.
При этом он назвал довольно неубедительной реакцию Дании на инициативу Трампа. В таких случаях, считает политолог, государства, как правило, делают гораздо более жёсткие заявления.
«Они не заявили, что это не соответствует международному праву, не выразили протест… Решительность заявлений датчан я бы здесь поставил под очень большой вопрос. Не так делают решительные заявления. Например, Япония и Россия каждый раз обмениваются дипломатическими нотами по поводу Курил. Премьер России приезжает на остров — нота МИДа Японии. Япония изобразила в газетах Курилы японской территорией — нота нашего МИДа. Это решительное реагирование, а в данном случае такого реагирования продемонстрировано не было», — сказал эксперт.
В свою очередь, Блохин усомнился в том, что Брюссель может попытаться каким-то образом противодействовать США, если вопрос о продаже Гренландии окажется на повестке дня. По его словам, Евросоюз, вероятно, будет «возмущаться», но ни на какие практические шаги не пойдёт.
«США и Европа — это части одного целого. У них могут быть трения, разногласия по многим вопросам, но фундаментальных противоречий, которые могли бы заставить Европу отвернуться и пойти против Америки (тем более, что для этого нужны возможности, нужно увеличивать свою политическую субъектность), — там нет. Европа всё же связывает своё будущее с США», — заключил он.
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