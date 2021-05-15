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Вашингтон проиграет Москве из-за стратегической близорукости - NI

15 мая 2021, 13:30  •  100 • Политика
Фото: imago stock&people/imago stock&people/www.globallookpress.com
Американские власти поплатятся за конфронтацию с Россией, считают эксперты
Американские журналисты переживают из-за политики президента Джо Байдена в отношении России. Несмотря на то, что глава Белого дома с самого начала не скрывал своих намерений, конфорнтация администрации с Москвой может сыграть злую шутку с США. Так считает автор издания The National Interest Тед Карпентер.
По словам журналиста, действия команды Байдена не удивляют – они активно распространяли теорию заговора о том, что Россия помогала Дональду Трампу в выборах главы государства еще до оглашения их результатов в 2020 году. Сев в президентское кресло, Байден стал делать еще больше антироссийских выпадов. А его предложение российскому лидеру Владимиру Путину о личной встречи не смягчило отношение США к России. И это, как считает Карпентер, стратегическая близорукость команды Байдена. Автор полагает, что своей риторикой США подталкивают Россию к Китаю.
При этом журналист подчеркивает, что так же недальновидно Вашингтон действует и в отношении Пекина. США продолжают поддерживать Тайвань, мечтающий о полной независимости от Китая, а также предлагают Японии помощь в контроле над спорной территорией – островами Сэнкаку.
Карпентер утверждает, что американские власти не могут расставить правильные приоритеты, что опасно для страны. Вашингтон своими действиями усиливает сотрудничество Москвы и Пекина, что в конечном счете приведет к тому, что США будут побеждены этим союзом на международной арене.
Ранее Россия внесла США в перечень недружественных стран. Теперь американским дипведомствам запрещено нанимать на работу россиян.

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