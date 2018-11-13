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Вашингтон пригрозил сторонникам «Северного потока - 2» в ЕС «множеством инструментов Трампа»

13 ноября 2018, 16:24  •  138 • Политика
Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд обрушился с критикой на страны ЕС - сторонников строительства российского газопровода «Северный поток - 2», пригрозив тем, кто не примет логику Вашингтона» про энергетическую уязвимость Европы, «множеством инструментов», которые пустит в ход президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Сам дипломат заявил, что у Америки есть «много инструментов для остановки реализации проекта «Северный поток - 2».
«Многие мы еще не использовали», - добавил Сондленд, выступая в Брюсселе с кратким геополитическим обзором. При этом он не стал распространяться на тему, что же это за «инструменты давления», которые есть у Соединенных Штатов. И просто отказался перечислять их все.
Пока же, напомним, речь идет лишь о санкциях в отношении России и компаний, которые работают над проектом газопровода. Однако рестрикции, как показала практика, не работают: стройка идет полным ходом.
В Вашингтоне уверяют, что оппозиция проекту в странах ЕС растет, указывая на то, что европейцы якобы считают зависимость от российской энергии «плохим геополитическим решением». Хотя недавние опросы показывают прямо противоположное высказанному американским послом мнение.
Против проекта с самого начала и до сих пор активно выступают страны Прибалтики, Польша и Украина. Но в Европе понимают: без российского газа здесь зимой будет холодно.
Сондленд же уверяет, что страны ЕС испытывают зависимость от российского голубого топлива, что делает их уязвимыми. И искренне заявил, что в этом случае, мол, уязвимыми становятся и США.
Особенно показательно, что выступление дипломат сделал на фоне заявлений министра энергетики США Рика Перри, активно продвигающего американский сжиженный газ в Европу.
Однако пока все истерические заявления противников «Северного потока - 2» разбиваются о холодный расчет: в Еврокомиссии уже подсчитали, что стоимость сжиженного газа из США с учетом транспортировки через океан как минимум на 30% выше цены на российский газ.

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