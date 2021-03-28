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Вашингтон пригрозил "агрессивной" Москве новыми санкциями
28 марта 2021, 19:30 • 43 • Политика
США намерены продолжать наращивать давление на газопровод
США продолжать вводить новые санкции в отношении России и "Северного потока-2". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Беседуя с телеканалом CNN, политик объяснил, что Вашингтон тщательно проанализировал действия Москвы и признал их "враждебными". Более того, Блинкен подчеркнул, что "агрессивное" поведение РФ остается ключевой проблемой как США, так и НАТО, поэтому в скором времени Белый дом введет новые санкции в отношении России. При этом госсекретарь отказался назвать конкретные подробности.
К слову, под "агрессией" понимается "вмешательство" России в американские выборы, кибератаки и другие весьма спорные инциденты.
Также глава американской дипломатии заявил, что в ходе встречи с главой МИДа ФРГ затронул тему строительства "Северного потока-2".
"Мы считаем, что это (строительство газопровода – прим.ред.) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру – Германии",
– подчеркнул Блинкен, добавив, что Вашингтон продолжить вводить санкции в отношении тех компаний, которые задействованы в строительстве.
Напомним, что ранее в китайских СМИ предположили, что уставшая от постоянных провокаций Россия может ударить по США. Журналисты предположили, что Вашингтон в итоге может пожалеть о многочисленных учениях у российских границ и стягивании войск НАТО.
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