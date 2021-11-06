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Вашингтон придумал новый способ блокировки "Северного потока - 2" - СМИ
06 ноября 2021, 15:35 • 24 • Политика
Американцы требуют от Берлина использовать трубопровод в качестве давления на Россию
Соединенные Штаты Америки направили обращение к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону с предостережением об опасности обострения военного конфликта между Россией и Украиной. В особенности предупреждение затрагивало Германию, которую призвали воспользоваться процессом по сертификации "Северного потока – 2", чтобы оказать давление на Кремль. Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные дипломатические источники.
Американцы пытаются повлиять сразу и на Ангелу Меркель, которая пока сохраняет пост канцлера, и на "светофорную" коалицию во главе с социал-демократами. Вашингтон ожидает, что ФРГ отстановит сертификацию или хотя бы пересмотрит ее процесс.
Ранее в Пентагоне заявили, что следят за "необычными действиями" российских военных вблизи украинских границ. Они заявили о подозрительной активности.
Позже начальник украинского генштаба сообщил, что наращивания сил РФ возле границ нет.
В МИД России отметили военная активность военных в Крыму не превышает оборонительных потребностей страны и является фактором стабильности в регионе.
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