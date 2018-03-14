Вашингтон предупредили: Противостояние с ядерной державой из-за Украины - не самый мудрый поступок

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Продавая оружие Киеву, Вашингтон ввязывается в ненужный ему конфликт, пишет международный обозреватель.

Обозреватель международного издания Defense News Дэниэл де Петрис считает, что Вашингтон совершил большую ошибку, одобрив поставку вооружения на Украину. Ранее стало известно, что Киев получит противоракетные комплексы Javelin. Однако украинские спикеры говорили, что оружие дарят, в то время как американские настаивали, что продают.

Обозреватель считает, что США, поставляя оружие Киеву, могут обострить конфликт на юго-востоке Украины и "завязнуть в конфронтации с Россией в регионе". В то же время, подчеркивается: Украина для США - регион, имеющий "от силы второстепенное значение".

Обозреватель напоминает: те, кто отстаивал поставки вооружения Киеву, полагали, что "джавелины" помогут "подбить русские танки на юго-востоке Украины". В то же время сам Дэниэл де Петрис считает, что ничего подобного не случится.

...действия Вашингтона ещё сильнее навредят тому, что осталось от двусторонних российско-американских отношений, и это плохо для США, - говорит обозреватель.

Стоит добавить, что эксперт не защищает Россию в вопросе противостояния с США. Однако он настаивает, что аналитикам давно пора перестать играть в противостояние. Стоит посмотреть трезво на происходящее вокруг. В завершение обозреватель подчеркивает: противостояние с ядерной державой из-за Украины - не самый мудрый поступок.