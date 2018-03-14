Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Накаркала на свой возраст: Ученые рассказали, как узнать, сколько лет вороне
Надо было думать раньше: Пушков посмеялся над попытками Украины доказать выгодно...
CNN: Могущество Путина опирается на его популярность в российском народе
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
Главная / Политика

Вашингтон предупредили: Противостояние с ядерной державой из-за Украины - не самый мудрый поступок

14 марта 2018, 11:54  •  381 • Политика
Продавая оружие Киеву, Вашингтон ввязывается в ненужный ему конфликт, пишет международный обозреватель.
Обозреватель международного издания Defense News Дэниэл де Петрис считает, что Вашингтон совершил большую ошибку, одобрив поставку вооружения на Украину. Ранее стало известно, что Киев получит противоракетные комплексы Javelin. Однако украинские спикеры говорили, что оружие дарят, в то время как американские настаивали, что продают.
Обозреватель считает, что США, поставляя оружие Киеву, могут обострить конфликт на юго-востоке Украины и "завязнуть в конфронтации с Россией в регионе". В то же время, подчеркивается: Украина для США - регион, имеющий "от силы второстепенное значение".
Обозреватель напоминает: те, кто отстаивал поставки вооружения Киеву, полагали, что "джавелины" помогут "подбить русские танки на юго-востоке Украины". В то же время сам Дэниэл де Петрис считает, что ничего подобного не случится.
...действия Вашингтона ещё сильнее навредят тому, что осталось от двусторонних российско-американских отношений, и это плохо для США, - говорит обозреватель.
Стоит добавить, что эксперт не защищает Россию в вопросе противостояния с США. Однако он настаивает, что аналитикам давно пора перестать играть в противостояние. Стоит посмотреть трезво на происходящее вокруг. В завершение обозреватель подчеркивает: противостояние с ядерной державой из-за Украины - не самый мудрый поступок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

381
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 19:39
Зампредседателя ЦИК пообещал 5 лет тюрьмы за попытку повторно проголосовать
14 марта 2018, 02:09
Глава ЦИК: Готова говорить с Навальным, но он не берет трубку
13 марта 2018, 19:39
Косачев: От перестановки госсекретарей отношение США к России не изменится

Загрузка...
13 марта 2018, 16:24
Генштаб ВС Турции заявил об окружении Африна
14 марта 2018, 08:39
Трамп заявил, что США будут сражаться с инопланетянами
13 марта 2018, 16:24
"Евровидение" - не Олимпиада: Певец Колдун посоветовал Самойловой не рассчитывать на объективность жюри
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 марта 2018, 10:24
Газовая война и её последствия
09 марта 2018, 21:24
Украина хочет крови: Главного переговорщика пустили в расход
13 марта 2018, 15:39
Ультиматум истекает ровно в полночь
13 марта 2018, 09:54
Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка
13 марта 2018, 00:09
Отрицаешь вину России - в тюрьму: Британские СМИ узнали о скандальном законопроекте
07 марта 2018, 17:24
Американский эсминец протестировал на России новую систему РЭБ
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.