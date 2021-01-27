Вашингтон пошел на условия Москвы по СНВ-3

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Россия и США договорились продлить соглашение на пять лет

Москва и Вашингтон смогли прийти к единому мнению по поводу продления договора СНВ-3 спустя несколько часов после разговора лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом решении сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА "Новости". То есть договор будет продлен на пять лет без каких-либо дополнительных условий. По словам Рябкова, это решение выгодно обеим сторонам и оно единственно верное.

Дипломат добавил, что это позволит странам провести углубленные переговоры о стратегической стабильности.

Ранее стало известно, что президент России поручил МИД страны провести переговоры с американскими коллегами, касающиеся продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Во время телефонного разговора, состоявшегося накануне, Путин и Байден остались довольны тем, как протекает процесс работы над соглашением, договорившись, что страны срочно займутся этой проблемой, чтобы продлить договор до 5 февраля.

Этот договор – единственное оставшееся в мире соглашение между ведущими ядерными державами о сокращении вооружения. По нему предписывается, что у каждой страны должно быть не больше 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.