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Вашингтон получил из Пекина решительный отпор за русских

27 сентября 2021, 12:25  •  191 • Политика
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай решительно против того, чтобы Вашингтон применял односторонние санкции к гражданам России под предлогом защиты прав человека.
Китай встал на защиту русских, которые попали в очередной санкционный список США. Напомним, речь идёт о поправках к оборонному бюджету США на 2022 год с рекомендациями ввести санкции против 35 граждан России, которые "могут быть причастны к нарушениям прав человека". В список попали премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ряд министров, главы ФСБ и Следственного комитета, телеведущий Владимир Соловьёв.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во время традиционного брифинга уточнил, что в Пекине обратили внимание на реакцию Москвы на эти американские санкции. Дипломат подчеркнул, что Китай "решительно против того, чтобы Вашингтон применял односторонние санкции" к гражданам России под предлогом защиты прав человека.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомним, в своё время высказала в адрес США чёткое предупреждение: "Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке".

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