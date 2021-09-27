Вашингтон получил из Пекина решительный отпор за русских

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай решительно против того, чтобы Вашингтон применял односторонние санкции к гражданам России под предлогом защиты прав человека.

Китай встал на защиту русских, которые попали в очередной санкционный список США. Напомним, речь идёт о поправках к оборонному бюджету США на 2022 год с рекомендациями ввести санкции против 35 граждан России, которые "могут быть причастны к нарушениям прав человека". В список попали премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ряд министров, главы ФСБ и Следственного комитета, телеведущий Владимир Соловьёв.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во время традиционного брифинга уточнил, что в Пекине обратили внимание на реакцию Москвы на эти американские санкции. Дипломат подчеркнул, что Китай "решительно против того, чтобы Вашингтон применял односторонние санкции" к гражданам России под предлогом защиты прав человека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомним, в своё время высказала в адрес США чёткое предупреждение: "Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке".