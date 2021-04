Вашингтон поддержит Киев в случае войны с Россией: что происходит на Донбассе • 128 • Украина В Минобороны Украины сообщили о получении гарантий со стороны США: в случае эскалации на Донбассе Киев не останется один на один с «агрессивными устремлениями Российской Федерации». Вслед за главным в Соединенных Штатах генералом с украинским коллегой побеседовал и министр обороны США, после чего Киев пригласил страны НАТО провести новые военные учения у границы с Крымом. Вывод один – Вашингтон сигнализирует, что Киев может не уклоняться от военного столкновения с Россией. Редакция Telegram-канала «Южный ветер» объясняет, что происходит на юго-западных рубежах Российской Федерации, и оценивает шансы перехода кризиса из военного в политическое русло. Последовательные звонки Развитие событий вокруг Украины и Донбасса продолжает ускоряться. Если еще в марте отчаянно обсуждалось грядущее наступление ВСУ, то затем ситуация несколько стабилизировалась. Сейчас Запад и Украина выражают крайнюю озабоченность сообщениями о переброске военной техники ВС РФ в Крым — что очень похоже на банальную ответную реакцию. Не успели несколько дней назад «сверить часы» председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, как на связь с украинским коллегой вышел министр обороны США Ллойд Остин. Сначала именно генерал Милли не стал ждать разъяснений своих политиков и решил лично узнать, что думают коллеги в Киеве и Москве насчет ситуации на Донбассе (с Валерием Герасимовым Милли побеседовал в тот же день). ???????????????????? З ініціативи американської сторони відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.



Більше https://t.co/8QfktfVNF4#Україна_31_й_член_НАТО#Ukraine_31st_NATO_member pic.twitter.com/cuGmoW9Z2Q — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 1, 2021 Такая последовательность событий указывает на некую разобщенность действий аппарата Министерства обороны и командования Вооруженных сил США. И это неудивительно: Марк Милли был назначен еще при Трампе, но при этом, именно ему в случае чего будет необходимо принимать решение о переброске войск. Однако экс-генерал Остин уже на следующий день позвонил генералу в отставке Тарану. Взаимные обстрелы Отдельно украинский министр упомянул инцидент вокруг населенного пункта Шумы, где 26 марта при довольно странных обстоятельствах погибли четыре украинских военнослужащих и два получили ранения из состава группы разминирования. Украина сразу же обвинила Народную милицию Донецкой Народной Республики в минометном обстреле, который якобы и стал причиной гибели украинских военных. Руководство ДНР заявило, что военнослужащие Украины подорвались на своем минном поле в ходе работ по разминированию и уточнению карты минных полей. Тем не менее ситуация привела к взаимным обстрелам, после чего украинская сторона сетовала на то, что пришлось девять раз обращаться к ДНР через Совместный центр контроля координации и миссию ОБСЕ с целью прекращения обстрелов для эвакуации тел погибших и раненых. Гибель четырех военных на Донбассе: Украина девять раз пыталась остановить обстрел российских оккупантов



Украинская сторона СЦКК девять раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ #ООС #Донбасс #оккупанты #обстрелы #ВСУ #гибельвоиенных #Арестович pic.twitter.com/RkFjwVFc9H — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) March 26, 2021 Кроме того, пресс-служба украинского министерства сообщила, что Ллойд Остин передал министру обороны Украины заверения «в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму» и, «что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине». Впрочем, для решения практических задач у Вашингтона под рукой имеется блок НАТО. Также 1 апреля посольство США в Киеве сообщило, что военные атташе США, Канады и Великобритании встречались с министром обороны Украины, начальником генерального штаба и главой главного управления разведки. НАТО тоже обеспокоено Фактически одновременно Совет НАТО провел экстренную встречу, в ходе которой стороны «обменялись озабоченностями» в связи с наращиванием российской военной группировки на границе с Украиной. В Альянсе заявили, что находятся «в состоянии готовности и внимательно наблюдают за ситуацией». NEW - #NATO's North Atlantic Council held an urgent meeting today over Russian military movements at Ukraine's border. — Disclose.tv ???? (@disclosetv) April 1, 2021 Этой ситуацией Киев не преминул воспользоваться и предложил странам НАТО провести совместные учения в ответ на российскую военную активность у границ Украины. Muscle-flexing in the form of military exercises on the border with #Ukraine is an attempt to put pressure in the negotiations on ceasefire and peace as our value. We are always ready for provocations. ???????? army is not only strength and power, but also wisdom and balance. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 1, 2021 Другие факторы Тревожные новости с участием военных лиц смотрятся несколько иначе сквозь призму геополитических событий. Прошедшие 30 марта переговоры лидеров России, Германии и Франции наглядно показали, что Европа пытается сохранить влияние на ситуацию вокруг Украины и не допустить «слона в посудной лавке» в виде США. При этом камнем преткновения все-таки остается «Северный поток — 2». Ни у кого не вызывает сомнений, что навал польского рыболовного судна был намеренной провокацией, после чего в районе появились военные корабли. Кадры навала польского рыболовного судна SWI-106 на судно обеспечения "Спасатель Карев" 22 февраля при трубоукладке "Северный поток - 2" к югу от датского острова Борнхольм. https://t.co/1cXcvY7UOn pic.twitter.com/yZ5a9124z0 — SwankyStas (@StasSwanky) April 1, 2021 Также немаловажным фоном (а возможно и причиной) послужило первоапрельское заседание ОПЕК+. Страны договорились восстанавливать добычу нефти, которая увеличится на 1,14 млн баррелей в сутки. России увеличили квоту на 114 тыс. баррелей в сутки. Данное решение сразу же привело к росту стоимости фьючерса на нефть Brent на июнь 2021 года на 3,6%. Стоит ли упоминать, что для экономики США сейчас рост цены на нефть крайне невыгоден, а другой инструмент для ее снижения – сланцевая отрасль, фактически умирает. Во всем этом напрашивается однозначный вывод — Украина и Донбасс остаются первоочередным инструментом влияния на Россию для решения своих более важных геополитических проблем. В то же время переход обострения на Донбассе в стадию открытых боевых действий пока еще не очевиден и остается проблемой ближайшей перспективы. Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер» чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине. Автор: Южный Ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

