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Вашингтон поддержит Киев в случае войны с Россией: что происходит на Донбассе
02 апреля 2021, 09:30 • 128 • Украина
В Минобороны Украины сообщили о получении гарантий со стороны США: в случае эскалации на Донбассе Киев не останется один на один с «агрессивными устремлениями Российской Федерации».
Вслед за главным в Соединенных Штатах генералом с украинским коллегой побеседовал и министр обороны США, после чего Киев пригласил страны НАТО провести новые военные учения у границы с Крымом. Вывод один – Вашингтон сигнализирует, что Киев может не уклоняться от военного столкновения с Россией.
Редакция Telegram-канала «Южный ветер» объясняет, что происходит на юго-западных рубежах Российской Федерации, и оценивает шансы перехода кризиса из военного в политическое русло.
Последовательные звонки
Развитие событий вокруг Украины и Донбасса продолжает ускоряться. Если еще в марте отчаянно обсуждалось грядущее наступление ВСУ, то затем ситуация несколько стабилизировалась. Сейчас Запад и Украина выражают крайнюю озабоченность сообщениями о переброске военной техники ВС РФ в Крым — что очень похоже на банальную ответную реакцию.
Не успели несколько дней назад «сверить часы» председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, как на связь с украинским коллегой вышел министр обороны США Ллойд Остин.
Сначала именно генерал Милли не стал ждать разъяснений своих политиков и решил лично узнать, что думают коллеги в Киеве и Москве насчет ситуации на Донбассе (с Валерием Герасимовым Милли побеседовал в тот же день).
Такая последовательность событий указывает на некую разобщенность действий аппарата Министерства обороны и командования Вооруженных сил США. И это неудивительно: Марк Милли был назначен еще при Трампе, но при этом, именно ему в случае чего будет необходимо принимать решение о переброске войск.
Однако экс-генерал Остин уже на следующий день позвонил генералу в отставке Тарану.
Взаимные обстрелы
Отдельно украинский министр упомянул инцидент вокруг населенного пункта Шумы, где 26 марта при довольно странных обстоятельствах погибли четыре украинских военнослужащих и два получили ранения из состава группы разминирования.
Украина сразу же обвинила Народную милицию Донецкой Народной Республики в минометном обстреле, который якобы и стал причиной гибели украинских военных.
Руководство ДНР заявило, что военнослужащие Украины подорвались на своем минном поле в ходе работ по разминированию и уточнению карты минных полей.
Тем не менее ситуация привела к взаимным обстрелам, после чего украинская сторона сетовала на то, что пришлось девять раз обращаться к ДНР через Совместный центр контроля координации и миссию ОБСЕ с целью прекращения обстрелов для эвакуации тел погибших и раненых.
Кроме того, пресс-служба украинского министерства сообщила, что Ллойд Остин передал министру обороны Украины заверения «в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму» и, «что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
Впрочем, для решения практических задач у Вашингтона под рукой имеется блок НАТО.
Также 1 апреля посольство США в Киеве сообщило, что военные атташе США, Канады и Великобритании встречались с министром обороны Украины, начальником генерального штаба и главой главного управления разведки.
НАТО тоже обеспокоено
Фактически одновременно Совет НАТО провел экстренную встречу, в ходе которой стороны «обменялись озабоченностями» в связи с наращиванием российской военной группировки на границе с Украиной. В Альянсе заявили, что находятся «в состоянии готовности и внимательно наблюдают за ситуацией».
Этой ситуацией Киев не преминул воспользоваться и предложил странам НАТО провести совместные учения в ответ на российскую военную активность у границ Украины.
Другие факторы
Тревожные новости с участием военных лиц смотрятся несколько иначе сквозь призму геополитических событий.
Прошедшие 30 марта переговоры лидеров России, Германии и Франции наглядно показали, что Европа пытается сохранить влияние на ситуацию вокруг Украины и не допустить «слона в посудной лавке» в виде США.
При этом камнем преткновения все-таки остается «Северный поток — 2». Ни у кого не вызывает сомнений, что навал польского рыболовного судна был намеренной провокацией, после чего в районе появились военные корабли.
Также немаловажным фоном (а возможно и причиной) послужило первоапрельское заседание ОПЕК+.
Страны договорились восстанавливать добычу нефти, которая увеличится на 1,14 млн баррелей в сутки. России увеличили квоту на 114 тыс. баррелей в сутки. Данное решение сразу же привело к росту стоимости фьючерса на нефть Brent на июнь 2021 года на 3,6%. Стоит ли упоминать, что для экономики США сейчас рост цены на нефть крайне невыгоден, а другой инструмент для ее снижения – сланцевая отрасль, фактически умирает.
Во всем этом напрашивается однозначный вывод — Украина и Донбасс остаются первоочередным инструментом влияния на Россию для решения своих более важных геополитических проблем. В то же время переход обострения на Донбассе в стадию открытых боевых действий пока еще не очевиден и остается проблемой ближайшей перспективы.
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Автор: Южный Ветер
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