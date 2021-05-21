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Вашингтон отступил лишь на время: Вопрос по санкциям против Nord Stream 2 не снят

21 мая 2021, 00:35  •  42 • Политика
Евросоюз принял отказ США от новых санкций по "Северному потоку-2". По мнению эксперта, Вашингтон отступил лишь на время, и то только потому, что Байдену скоро предстоят переговоры с европейскими союзниками.
Евросоюз принимает к сведению отказ Вашингтона от введения санкций в отношении оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Решение Белого дома прокомментировал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
По его словам, что в подходе США на самом деле мало что изменилось. Вашингтон "дружелюбен" лишь на словах. Необходимо смотреть на конкретные предложения американской стороны.
США утверждают, что не будут сейчас вводить санкции против немецкого руководителя проекта "Северного потока — 2" и других немецких компаний. Все потому, что Байдену предстоят переговоры с европейскими союзниками,
- цитирует Nation News слова Юрия Рогулева.
Он добавил, что пока Вашингтон занял выжидательную позицию в вопросе отношений России и Германии.
Напомним, что в Белом доме также признали, что не способны остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", так как он завершён на 95%. При этом ранее глава Госдепа Энтони Блинкен грозился любыми средствами похоронить этот проект.

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