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Вашингтон отступил лишь на время: Вопрос по санкциям против Nord Stream 2 не снят
21 мая 2021, 00:35 • 42 • Политика
Евросоюз принял отказ США от новых санкций по "Северному потоку-2". По мнению эксперта, Вашингтон отступил лишь на время, и то только потому, что Байдену скоро предстоят переговоры с европейскими союзниками.
Евросоюз принимает к сведению отказ Вашингтона от введения санкций в отношении оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Решение Белого дома прокомментировал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
По его словам, что в подходе США на самом деле мало что изменилось. Вашингтон "дружелюбен" лишь на словах. Необходимо смотреть на конкретные предложения американской стороны.
- цитирует Nation News слова Юрия Рогулева.
Он добавил, что пока Вашингтон занял выжидательную позицию в вопросе отношений России и Германии.
Напомним, что в Белом доме также признали, что не способны остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", так как он завершён на 95%. При этом ранее глава Госдепа Энтони Блинкен грозился любыми средствами похоронить этот проект.
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