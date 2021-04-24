Вашингтон отомстил Эрдогану. Байден стал первым за 40 лет президентом США, признавшим геноцид армян

Президент США Джо Байден в субботу выступил с речью, в которой назвал массовое убийство армянского населения в Османской империи геноцидом. Таким образом, он стал первым американским президентом за последние 40 лет, который заявил о геноциде армян. Вашингтон отомстил Эрдогану.

Выступление Байдена было приурочено ко Дню памяти жертв геноцида армян, который отмечается 24 апреля. Американский лидер напомнил, как с 24 апреля 1915 года 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках "кампании истребления". Те, кто выжил, стали искать себе новый дом в других странах, в том числе в США.

Байден подчеркнул, что люди должны помнить об этой трагедии, чтобы она больше никогда не повторилась. Он призвал построить мир, который будет не запятнан фанатизмом и нетерпимостью, где будут уважать права человека и его жизнь.

Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад, - закончил речь президент.

Накануне издание Bloomberg сообщило, что Байден в ходе телефонного разговора заранее предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о планах по признанию геноцида армян. Отметим, что власти Турции и Азербайджана отказываются признавать массовое убийство армян в Османской империи геноцидом. Официальное признание со стороны США может быть местью Турции за то, что она купила русские ЗРК С-400 вопреки воле Вашингтона. Кроме того, признание геноцида армян было предвыборным обещанием Байдена.