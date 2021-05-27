Вашингтон отказался от борьбы против "Северного потока-2" ради сближения с Москвой - СМИ

Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com

В Белом доме посчитали более важными проблемы мирового характера, нежели противостояние с балтийской трубой

Соединенные Штаты пошли на попятную в вопросе "Северного потока – 2" в ущерб своей энергетической политике, тем самым дали понять России, что могут отказаться от жесткой риторики ради улучшения двусторонних отношений, что позволит облегчить участие Москвы в важных для Вашингтона международных инициативах. Такого мнения придерживается эксперт из Польского института международных дел Матеуш Пиотровский.

В статье для Biznes Alert он назвал потенциальные темы для будущих переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена саммите в Женеве: достижение нового соглашения с Москвой по контролю над стратегическими вооружениями и более активное участие Москвы в иранской ядерной сделке.

Администрация Белого дома утверждает, что будет и дальше выступать против "СП-2". Хотя перспективы блокирования строительства газопровода ничтожны, Госдеп указал, что у него остаются механизмы для предотвращения его запуска, пишет автор.

Пиотровский отметил, что шеф штатовской дипломатии Энтони Блинкен в ходе недавней почти двухчасовой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым только в ограниченной степени затронул вопросы, которые имеют фундаментальное значение для американо-российских отношений, а также касаются европейской безопасности.

Он не упомянул ситуацию вокруг Крыма и Донбасса, выразив лишь озабоченность усилением российского военного присутствия на границе с Украиной. Не критиковал Москву за историю с Алексеем Навальным, за якобы кибератаки на инфраструктуру США и вмешательство в выборы. Вопрос о российско-германском газопроводе "Северный поток – 2" не поднимался, однако именно во время этой встречи Госдеп принял решение об отмене санкций в адрес некоторых субъектов, участвующих в его строительстве.

"Блинкен дал понять, что США могут отказаться от жесткой риторики в отношении России, которая использовалась в первые недели президентства Байдена, если это стабилизирует двусторонний диалог и облегчит участие РФ в международных инициативах, важных с точки зрения США (например, ядерная сделка с Ираном)", – говорится в публикации.

По мнению эксперта, Вашингтон сделал правильный ход, отказавшись от рестрикций против "СП-2", поскольку он продиктован желанием улучшить американо-германские отношения. Решившись на такой шаг и стремясь вовлечь Германию как в многосторонние, так и в двусторонние форматы сотрудничества, США выстраивают позицию, способствующую лучшим контактам с ЕС.

Он считает, что Байден будет пытаться отговорить Москву от враждебных действий – военных, кибератак, саботажа и т. д. – против Вашингтона и его союзников, но он также будет стремиться стабилизировать двусторонние отношения и привлечь Россию к сотрудничеству в глобальных вопросах.

Да, убежден поляк, решение по "Северному потоку – 2" продиктовано, прежде всего, желанием улучшить американо-германские отношения.

"В то же время это показывает, что Байден готов пойти на частичные уступки России, если возможный ущерб США – в данном случае подрыв целей энергетической политики США в отношении Европы – оценивается меньше, чем потенциальная выгода", – подчеркивает Пиотровский.

В данном контексте речь идет о достижении нового соглашения по контролю над стратегическими вооружениями, которое, по-видимому, предполагает, что обе стороны – США и Россия – готовят предложения в этой области для своих лидеров, считает эксперт.

Стремление к улучшению отношений с Германией должно стать сигналом союзникам Вашингтона по НАТО и ЕС о том, что США допускают корректировку определенных посылок в заявленных направлениях внешней политики, резюмировал автор.

Напомним, встреча Байдена с Путиным запланирована на 16 июня в Женеве. Стороны уже объявили основной круг тем, которые будут обсуждаться на саммите.



Конечно, это наносит ущерб имиджу Байдена, которого конгрессмены обеих партий критикуют за уступки Москве. Россия дала понять, что рассматривает решение Штатов как элемент улучшения двусторонних отношений. В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас назвал решение американской администрации "конструктивным шагом", указал специалист.