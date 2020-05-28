Вашингтон оставили без Дня независимости: Мэр отменила главный праздник страны

Мэр заявила, что 27 мая обнародует план первого этапа открытия общественных мест, так как в Вашингтоне стало регистрироваться значительно меньше новых случаев COVID-19. Магазины и общественные места начнут открываться в последних числах мая.

4 июля в США будет отмечаться один из главных праздников страны - День независимости. Обычно американцы участвуют в большом и ярком параде или приходят на него посмотреть.

"Мы не будем выпускать разрешения на парады на первом этапе", - сообщила нерадостную для сограждан новость Боузер.

Однако Вашингтон - столица США. Не всё в этом городе зависит от городских властей. Не исключено, что парады может разрешить Конгресс или федеральные органы власти. Возможен вариант, когда люди соберутся на мероприятия и без санкций чиновников.