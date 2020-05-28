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Вашингтон оставили без Дня независимости: Мэр отменила главный праздник страны

28 мая 2020, 01:55  •  19 • В мире
Мэр Вашингтона Мюриел Боузер отменила главный праздник страны. Вашингтон оставили без Дня независимости и главного его атрибута - праздничного парада. Но к 4 июля планируют хотя бы открыть магазины.
Мэр заявила, что 27 мая обнародует план первого этапа открытия общественных мест, так как в Вашингтоне стало регистрироваться значительно меньше новых случаев COVID-19. Магазины и общественные места начнут открываться в последних числах мая.
4 июля в США будет отмечаться один из главных праздников страны - День независимости. Обычно американцы участвуют в большом и ярком параде или приходят на него посмотреть.
"Мы не будем выпускать разрешения на парады на первом этапе", - сообщила нерадостную для сограждан новость Боузер.
Однако Вашингтон - столица США. Не всё в этом городе зависит от городских властей. Не исключено, что парады может разрешить Конгресс или федеральные органы власти. Возможен вариант, когда люди соберутся на мероприятия и без санкций чиновников.

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