Вашингтон: «Остановите Землю, я сойду!» • 123 • Аналитика







«Я убежден, что все страны — и большие, и малые, — все они являются учениками в глобальной школе прав человека, где никто никому не учитель, но может быть добрым товарищем, который поможет списать контрольную. Совет по правам человека ООН был задуман как такая общая школа. И то, что американская администрация решила покинуть школу, вызывает разочарование», — приводит РИА «Новости» слова Федотова.









Ошибка США несомненна, однако это совсем не ошибка ученика, как полагает господин Федотов. Дело в том, что США никогда не были учениками. В «глобальной школе прав человека» они узурпировали роль учителя. Более того, они превратили эту школу в некий гибрид «спецшколы» в детской колонии и «пресс-хаты», где против «нарушителей» применяется самый широкий арсенал санкций, от лишения пайка и помещения в карцер до прямой ликвидации.



И СПЧ ООН должен был стать одним из «классов», ну, или «камер», в этом глобальном заведении. Однако «ученики» (или «спецконтингент») начали ставить под сомнение не только действия глобального «учителя-надзирателя», но и вообще его право быть таковым.



И не сумев отстоять свой статус, он впал в истерику, бросил указку (или дубинку) и хлопнул дверью.







В этом плане Штаты действительно напоминают неумного и непрофессионального учителя, способного поддерживать свой авторитет только террором и удерживать внимание аудитории с помощью угроз. И которого перспектива полемики с учениками повергает в ужас и ярость.



Причем дело не только в том, что Америка слабеет – и в экономическом, и в военном плане, а все ее конкуренты и противники набирают силу.



Вопрос еще в том, что американская политическая элита переживает страшный кадровый голод. Тех, кто готов порулить сверхдержавой или отдельными направлениями ее жизни, более чем достаточно. Но тех, кто способен это делать профессионально, немного. Особенно остро отсутствие специалистов ощущается в работе внешнеполитического ведомства. Понятно, что гениальные манипуляторы вроде Генри Киссинджера – это штучный товар, но судя по Псаки, Кирби, Науэрт и Хейли, в Госдепартаменте в дефиците даже просто образованные и адекватные люди.







На это, в частности, указал заместитель руководителя Общественной палаты РФ, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя выход США из СПЧ ООН.



«Это очень характерно для нынешней политики американской администрации. Они не умеют или не хотят вести дипломатические переговоры. Их позиция заключается в том, что выдвинуть условия и бросить: вы либо соглашаетесь на них, либо не соглашаетесь. Это уже не дипломатия, а попытка диктата, ковбойского применения силы. Ведь дипломатия всегда строилась на переговорах: в чем-то мы уступали, в чем-то они, и в конечном итоге договаривались», — цитирует РИА «Новости» Орджоникидзе.



И он, и Федотов уверены, что американцы рано или поздно вынуждены будут вернуться в структуру, которую покинули. Собственно, их шаг выглядит в духе: «Остановите Землю, я сойду!» Выход США из СПЧ ООН не только не осложнит критику Израиля и самих Соединенных Штатов, но напротив, расширит для нее возможности и основания.



Конечно, Вашингтон попытается заставить своих союзников последовать за ними. Но можно не сомневаться, что поддержат его в этом, как и в переносе посольства в Иерусалим, только уж полностью зависимые от них марионетки. Мамочка приехала! Бунт против Ангелы Меркель



Сегодня отношения Штатов со многими более самостоятельными союзниками таковы, что они используют эту ситуацию не для того, чтобы показать Вашингтону свою верность, поддержав его, а чтобы оказать на него давление. Новая администрация Белого дома вызывает почти всеобщее раздражение своей наглостью и агрессивным эгоизмом.



Даже если выход из СПЧ — это не эмоциональный демарш, а просчитанный шаг, нацеленный на «реконструкцию» или даже демонтаж ООН, то они настолько неудачно подобрали время и средства, что вместо этого рискуют оказаться в изоляции.



На протяжении нескольких десятилетий США превращали права человека в мощный инструмент продвижения своих интересов, в грозное оружие, которое они старательно оттачивали. И вот теперь это оружие, брошенное самими американцами, окажется в руках их противника.



Напомним, что в самом начале правления Трампа, когда он декларировал свое намерение положить в основу своей экономической политики принципы протекционизма и защиты американских производителей, Пекин заявил о своей готовности защитить свободу международной торговли.







И теперь представители КНР дают вполне отчетливые сигналы о намерении взять на себя глобальное попечение о правах человека. Во всяком случае, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя выход США из СПЧ и упреки Вашингтона в адрес Пекина, заявил, что в то время, когда Китай серьезно продвинулся в деле защиты прав человека, поведение самих США в этой области вызывает протесты и недовольство многих стран.



Китай уже в течение нескольких лет осуществляет мониторинг соблюдений прав человека в США и представляет ежегодный отчет по этой проблеме. Если это первоначально воспринималось всего лишь как троллинг, то теперь на данные, собранные китайскими чиновниками-правозащитниками, ссылаются даже западные СМИ и НКО.



Упоминание же в выступлении Гэна Шуана «недовольства многих стран» американским поведением говорит о готовности Поднебесной обвинять США не только от себя, но и от имени «прогрессивного человечества».



Так что можно не сомневаться, что оставленное американцами место глобального ментора долго пустовать не будет, а столь любовно выкованное и отточенное ими оружие уже обращается против них.







Причем можно не сомневаться, что в руках китайцев, наследников многотысячелетней культуры, сделавшей интригу изощренным искусством, это оружие станет куда более грозным, чем у прямолинейных нынешних американцев. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что не удивлен, но разочарован решением США о выходе из СПЧ ООН, и считает его ошибкой, как и выход Штатов из ЮНЕСКО в свое время.«Я убежден, что все страны — и большие, и малые, — все они являются учениками в глобальной школе прав человека, где никто никому не учитель, но может быть добрым товарищем, который поможет списать контрольную. Совет по правам человека ООН был задуман как такая общая школа. И то, что американская администрация решила покинуть школу, вызывает разочарование», — приводит РИА «Новости» слова Федотова.Ошибка США несомненна, однако это совсем не ошибка ученика, как полагает господин Федотов. Дело в том, что США никогда не были учениками. В «глобальной школе прав человека» они узурпировали роль учителя. Более того, они превратили эту школу в некий гибрид «спецшколы» в детской колонии и «пресс-хаты», где против «нарушителей» применяется самый широкий арсенал санкций, от лишения пайка и помещения в карцер до прямой ликвидации.И СПЧ ООН должен был стать одним из «классов», ну, или «камер», в этом глобальном заведении. Однако «ученики» (или «спецконтингент») начали ставить под сомнение не только действия глобального «учителя-надзирателя», но и вообще его право быть таковым.И не сумев отстоять свой статус, он впал в истерику, бросил указку (или дубинку) и хлопнул дверью.В этом плане Штаты действительно напоминают неумного и непрофессионального учителя, способного поддерживать свой авторитет только террором и удерживать внимание аудитории с помощью угроз. И которого перспектива полемики с учениками повергает в ужас и ярость.Причем дело не только в том, что Америка слабеет – и в экономическом, и в военном плане, а все ее конкуренты и противники набирают силу.Вопрос еще в том, что американская политическая элита переживает страшный кадровый голод. Тех, кто готов порулить сверхдержавой или отдельными направлениями ее жизни, более чем достаточно. Но тех, кто способен это делать профессионально, немного. Особенно остро отсутствие специалистов ощущается в работе внешнеполитического ведомства. Понятно, что гениальные манипуляторы вроде Генри Киссинджера – это штучный товар, но судя по Псаки, Кирби, Науэрт и Хейли, в Госдепартаменте в дефиците даже просто образованные и адекватные люди.На это, в частности, указал заместитель руководителя Общественной палаты РФ, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя выход США из СПЧ ООН.«Это очень характерно для нынешней политики американской администрации. Они не умеют или не хотят вести дипломатические переговоры. Их позиция заключается в том, что выдвинуть условия и бросить: вы либо соглашаетесь на них, либо не соглашаетесь. Это уже не дипломатия, а попытка диктата, ковбойского применения силы. Ведь дипломатия всегда строилась на переговорах: в чем-то мы уступали, в чем-то они, и в конечном итоге договаривались», — цитирует РИА «Новости» Орджоникидзе.И он, и Федотов уверены, что американцы рано или поздно вынуждены будут вернуться в структуру, которую покинули. Собственно, их шаг выглядит в духе: «Остановите Землю, я сойду!» Выход США из СПЧ ООН не только не осложнит критику Израиля и самих Соединенных Штатов, но напротив, расширит для нее возможности и основания.Конечно, Вашингтон попытается заставить своих союзников последовать за ними. Но можно не сомневаться, что поддержат его в этом, как и в переносе посольства в Иерусалим, только уж полностью зависимые от них марионетки.Сегодня отношения Штатов со многими более самостоятельными союзниками таковы, что они используют эту ситуацию не для того, чтобы показать Вашингтону свою верность, поддержав его, а чтобы оказать на него давление. Новая администрация Белого дома вызывает почти всеобщее раздражение своей наглостью и агрессивным эгоизмом.Даже если выход из СПЧ — это не эмоциональный демарш, а просчитанный шаг, нацеленный на «реконструкцию» или даже демонтаж ООН, то они настолько неудачно подобрали время и средства, что вместо этого рискуют оказаться в изоляции.На протяжении нескольких десятилетий США превращали права человека в мощный инструмент продвижения своих интересов, в грозное оружие, которое они старательно оттачивали. И вот теперь это оружие, брошенное самими американцами, окажется в руках их противника.Напомним, что в самом начале правления Трампа, когда он декларировал свое намерение положить в основу своей экономической политики принципы протекционизма и защиты американских производителей, Пекин заявил о своей готовности защитить свободу международной торговли.И теперь представители КНР дают вполне отчетливые сигналы о намерении взять на себя глобальное попечение о правах человека. Во всяком случае, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя выход США из СПЧ и упреки Вашингтона в адрес Пекина, заявил, что в то время, когда Китай серьезно продвинулся в деле защиты прав человека, поведение самих США в этой области вызывает протесты и недовольство многих стран.Китай уже в течение нескольких лет осуществляет мониторинг соблюдений прав человека в США и представляет ежегодный отчет по этой проблеме. Если это первоначально воспринималось всего лишь как троллинг, то теперь на данные, собранные китайскими чиновниками-правозащитниками, ссылаются даже западные СМИ и НКО.Упоминание же в выступлении Гэна Шуана «недовольства многих стран» американским поведением говорит о готовности Поднебесной обвинять США не только от себя, но и от имени «прогрессивного человечества».Так что можно не сомневаться, что оставленное американцами место глобального ментора долго пустовать не будет, а столь любовно выкованное и отточенное ими оружие уже обращается против них.Причем можно не сомневаться, что в руках китайцев, наследников многотысячелетней культуры, сделавшей интригу изощренным искусством, это оружие станет куда более грозным, чем у прямолинейных нынешних американцев. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 123 Источник Похожие новости Западному Курдистану не бывать! США как могильщик Рожавы А напоследок натворю! 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