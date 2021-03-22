Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

Вашингтон объявил о "трудных временах" в отношениях с Москвой

22 марта 2021, 23:15  •  71 • Политика
Фото: Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
У Белого дома почти не осталось тем для диалога с Кремлем
В отношениях между Москвой и Вашингтоном наступают трудные времена, но в решении некоторых ключевых проблем международной политики РФ и США могут найти точки соприкосновения. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.
"Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно", – цитирует американца РИА "Новости".
Сотрудничать с Москвой в Белом доме намерены по теме ядерной безопасности, отметил Салливан. Он напомнил, что в начале февраля текущего года РФ и Штаты продлили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.
Тем не менее, подчеркнул Салливан, будущие отношения между нашими странами простыми не будут, поскольку они "сопряжены с серьезными вызовами". По его словам, Америке нужно отстаивать свои интересы.
Напомним, на прошлой неделе на фоне скандального хамского выпада президента США Джо Байдена в адрес главы России Владимира Путина МИД РФ вызвал из Вашингтона на консультации нашего посла Анатолий Антонова. Тогда директор Департамента информации и печати российского дипведомства Мария Захарова заявила о том, что именно американская сторона загнала в тупик отношения между Россией и США.
Ранее в понедельник, 22 марта, журналисты попытались выяснить у Антонова, вернувшегося в Москву накануне, тему консультаций в МИД, где он провел более двух часов. Однако посол отказался давать комментарии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
17 марта 2021, 17:40
"Это что? Это как? Сам-то понял, что сказал?": Байден одним словом взбесил русский народ
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
21 марта 2021, 16:05
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецслужбам
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.