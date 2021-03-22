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Вашингтон объявил о "трудных временах" в отношениях с Москвой
22 марта 2021, 23:15 • 71 • Политика
У Белого дома почти не осталось тем для диалога с Кремлем
В отношениях между Москвой и Вашингтоном наступают трудные времена, но в решении некоторых ключевых проблем международной политики РФ и США могут найти точки соприкосновения. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.
"Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно", – цитирует американца РИА "Новости".
Сотрудничать с Москвой в Белом доме намерены по теме ядерной безопасности, отметил Салливан. Он напомнил, что в начале февраля текущего года РФ и Штаты продлили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.
Тем не менее, подчеркнул Салливан, будущие отношения между нашими странами простыми не будут, поскольку они "сопряжены с серьезными вызовами". По его словам, Америке нужно отстаивать свои интересы.
Напомним, на прошлой неделе на фоне скандального хамского выпада президента США Джо Байдена в адрес главы России Владимира Путина МИД РФ вызвал из Вашингтона на консультации нашего посла Анатолий Антонова. Тогда директор Департамента информации и печати российского дипведомства Мария Захарова заявила о том, что именно американская сторона загнала в тупик отношения между Россией и США.
Ранее в понедельник, 22 марта, журналисты попытались выяснить у Антонова, вернувшегося в Москву накануне, тему консультаций в МИД, где он провел более двух часов. Однако посол отказался давать комментарии.
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