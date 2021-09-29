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Вашингтон обвинил Москву в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
29 сентября 2021, 10:15 • 184 • Политика
Госдеп США остался недоволен решением России
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с очередным выпадом в адрес России. Американский чиновник обвинил Москву в блокировании Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.
Встреча должна была пройти 27 сентября в столице Польши. Блинкен отметил, что США испытывают сожаление из-за решения России не дать странам мира контролировать ухудшающееся положение в сфере прав человека.
Глава Госдепа США понадеялся, что организация тем не менее продолжит обсуждения этой темы. Также Блинкен пообещал, что Вашингтон не закроет глаза на нарушения прав человека в мире, а наоборот будет привлекать внимание мирового сообщества к этому вопросу.
Напомним, ранее ОБСЕ отказалась направить делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму 2021 года в Россию. В организации возмутились тем, что Москва сократила число наблюдателей из-за пандемии коронавируса. В России объяснили, что чуть более 50 человек от одной организации – вполне достаточно. В МИД РФ такой ультимативный подход ОБСЕ к ситуации сочли дискредитирующим международные демократические механизмы и напомнили, что подход "все или ничего" в диалоге с суверенными странами не работает.
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